Tokyobörsen steg – Sony backade efter rapport

Totalt steg Tokyobörsens Nikkei 225-index 0,9 procent under måndagen och är nu upp 11,6 procent sedan klockorna ringde in 2023.

Bland enskilda bolag tillhörde biltillverkaren Toyota vinnarna med en uppgång på 0,9 procent medan konkurrenten Nissan lyfte 2,2 procent. Konglomeratet Softbank är i sin tur ned 1,4 procent medan modebolaget Fast Retailing steg 0,3 procent.

Elektronikkoncernen Sony backade 1,9 procent efter att bolaget i fredags redovisat en högre vinst än väntat under det fjärde kvartalet i bolagets räkenskapsår, men där prognosen för det nuvarande räkenskapsåret kom in under analytikernas förväntningar.

Bland övriga börser i regionen steg Australienbörsens S&P/ASX 200 0,4 procent.