Tjänsteföretagen har återhämtat sig efter pandemin – men jobben sackar efter

Återhämtningen har tagit betydligt längre tid i den privata tjänstesektorn än inom industrin, men enligt Almegas senaste tjänsteindikator var produktionen i juli 1,8 procent högre än i januari 2020. Almegas tjänsteindikator tyder dessutom enligt rapporten på fortsatt tillväxt under tredje kvartalet. Inköpschefsindex toppade i maj, men orderstocken är god, vilket enligt rapporten talar för fortsatt god utveckling.

”För första gången är tjänsteproduktionen högre än den var före pandemin. Den har varit på väg dit länge men det har gått långsamt”, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.

Det är framför allt tjänster riktade mot företag som driver återhämtningen, som it-, telekom- och konsulttjänster. När det gäller tjänster riktade mot konsument går återhämtningen inte lika snabbt.

Undantaget bland företagstjänsterna är transportsektorn, där varutransporterna visserligen går bra, men persontransporterna har en bit kvar. När det gäller tjänster inom ekonomi, juridik, teknik och vetenskap, samt inom information och kommunikation har produktionen klättrat en bra bit över prepandemiska nivåer.

Patrick Joyce, chefsekonom på Almega Foto: Pressbild

Vad är det som driver det?

”Industrikonjunkturen och att verksamheterna inte är beroende av fysiska kundkontakter. Många kan jobba på, så länge industrin och byggbranschen går bra. En del av de här företagen säljer också på export, exempelvis it-företag, och där har det kommit igång igen efter krisen”.

Hotell- och restaurangbranschen har haft det betydligt motigare

”Juli var stark eftersom det då var svenskar som bodde på hotell och åt ute under sina hemmasemestrar, men branschen har redan flaggat för en svagare augustimånad eftersom de utländska turisterna blev betydligt färre.”

Rapporten slår även fast att två av tre jobb som försvann inom tjänstesektorn under pandemin nu är tillbaka. Under andra kvartalet i år var 49.800 fler sysselsatta jämfört med ett år tidigare. Jämfört med samma period 2019 ligger man dock 24.700 jobb back, framför allt inom hotell- och restaurang. Indikatorn för arbetsmarknaden visar på fortsatt jobbtillväxt bland tjänsteföretagen och bemanningsföretagen går starkt just nu.

”När företagen nyrekryterar brukar det gå bra för bemanningsföretagen i början. Innan man är säker på att de goda tiderna är beständiga brukar man börja med att ta in personal från bemanningsföretag. De brukar vara först in i krisen och först ur”, säger Patrick Joyce.

Även här är den starka utvecklingen inom industrin den drivande faktorn. Nu har även bemanningsföretagens rekryteringstjänster enligt Patrick Joyce fått ett uppsving, vilket han tycker är ett gott tecken.

Industrins framgång verkar viktig för tjänsteföretagen. Hur mycket oroas du av komponentbristen?

”Blir den långvarig kommer den säkert att påverka, inte minst de tekniska konsulterna och it. de har många fordonsföretag som kunder.”

Efter ett 2020 med dämpade försäljningspriser, syns en uppgång även på prisfronten. Prisökningen under andra kvartalet låg på 0,8 procent och 1,9 procent på årsbasis. Almegas prisindiktator för Q3 tyder på fortsatt prisuppgång.