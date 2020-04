Tiotusentals säsongsjobb hotas av pandemin

Färre arbetsgivare än tidigare år sökte under mars månad säsongsarbetare inför sommaren via Arbetsförmedlingen. De senaste fyra veckorna har antalet anmälda sommarjobbsplatser nästan halverats mot förra året, till i genomsnitt 2.600 nya jobb i veckan. Samtidigt låg 34.247 platser ute under den sista veckan i mars, drygt 12.000 färre än under samma vecka i fjol.

”Till viss del var en nedgång väntad på grund av en avmattning i konjunkturen, men här syns också tydligt hur ett stort antal arbetsgivare har valt att tidigare än vanligt återta sina annonser i kombination med att inflödet av nya annonser inte varit särskilt stort”, kommenterar Johan Eklöf, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.

I dagsläget räknar Arbetsförmedlingen med en kraftig minskning av antalet sommarjobb inom privata näringsgrenar i stort, inte minst inom de mest påverkade branscherna som hotell och restaurang. Men det är inte bara inom besöksnäringen som säsongsjobben är hotade.