Tillväxt på 20 procent för Ogunsen – ser fortsatt god efterfrågan

Bemanningsföretaget Ogunsen hade en nettoomsättning på 125 miljoner kronor (105) under det andra kvartalet 2022, en tillväxt på cirka 20 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Ebita ökade till 14,0 miljoner kronor (12,1) och ebita-marginalen blev 11,1 procent (11,6). Ebit uppgick till 13,6 miljoner kronor (11,8) vilket gav en rörelsemarginal om 10,9 procent (11,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,2 miljoner kronor (8,9).

”När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att den fortsatt höga efterfrågan under kvartal 1 fortlöpte under kvartal 2. Efterfrågan inom både konsult- och rekryteringsverksamheten fortsatte på en hög nivå under hela

kvartalet. Säljmotorn har under kvartal 2 presterat fortsatt bra med ett högt inflöde av nya uppdrag”, skriver vd Kent Sangler i delårsrapporten.

Han uppger vidare att tredje kvartalet har inletts med en fortsatt bra efterfrågan, med hänsyn till semesterperioden, och att bolaget inte ser några tecken på en försämrad efterfrågan framöver.