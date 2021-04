Tillbaka i Knutby i ny dokumentär: ”Alla kommer att bli häpna på något sätt”

I januari 2004 blev ortsnamnet Knutby och Filadelfiaförsamlingen känt över hela Sverige. Pastorn Helge Fossmos fru Alexandra Fossmo mördades, och en annan församlingsmedlem skottskadades svårt. Helge Fossmo åtalades och fälldes för anstiftan till mord, för att ha övertalat Sara Svensson, som i media kom att kallas för barnflickan, att mörda hans fru Alexandra. Sara Svensson dömdes till rättspsykiatrisk vård.

Men var det verkligen det som hände? Det är frågan som undersöks i dokumentärserien Knutby: I blind tro, som har premiär på HBO Nordic den 4 april, påskdagen.

Bakom serien i sex delar står journalisterna Anton Berg och Martin Johnson, som ligger bakom bland annat podden Spår, och regissören Henrik Georgsson, som bland annat regisserat tv-serien Bron och dokumentären om Stieg Larson, Mannen som lekte med elden. Produktionsbolaget Warner kontaktade Berg och Johnson efter att deras podd var en av flera bidragande orsaker till Kaj Linnas frikännande.

Efter att fasaden i den numera ökända Filadelfiaförsamlingen i Knutby krackelerade och sekten upplöstes för två år sedan, har allt fler före detta medlemmar gått ut och berättat om sina erfarenheter. Bland annat sände Uppdrag Granskning förra året en serie i sex avsnitt, där flera framträdande och namnkunniga medlemmar intervjuades.

”När människor började prata om den här sekten upplevde vi att nu kommer sanningen fram. Om vi kan få dem att prata om mordet också kanske vi kan komma längre än människor tidigare gjort”, säger Anton Berg.

I Knutby: I blind tro, har Anton Berg och Martin Johnson bland annat använt sig av tidigare opublicerat material från rekonstruktionen av brotten.

”Vi har tittat på fallet från teknisk bevisning som inte går ihop, framför allt skjutavstånd och spår i snön”, säger Anton Berg.

Enligt den tekniska bevisningen mördades Alexandra Fossmo med ett skott som indikerade att vapnet hölls direkt mot huvudet, men Sara Svensson har konsekvent menat att hon aldrig gick nära offret. Spåren i snön stämmer heller inte överens med hennes vittnesmål om hur hon tog sig till och från mordplatsen.

Sara Svensson, som tidigare avböjt intervjuer har för första gången ställt upp på en intervju, och även Helge Fossmo medverkar.

”Vi har haft så oerhört lång tid på oss att bygga ett förtroende till de här människorna och läsa in oss så pass mycket att vi möter människor som jämbördiga. Det är en viktig faktor i kombination med att församlingen inte finns längre. Det är en speciell värld de levt i. Alla är offer och förövare i en varierande skala. Det är fascinerande att försöka förstå”, säger Martin Johnson.

Anton Berg och Martin Johnson tror inte att behovet av mer populärkultur om det nu berömda Knutbydramat är mättat.

”Folk som hjälpte oss att transkribera, som var i 25-årsåldern visste inte ens vem Helge Fossmo är. Man måste vända på det. Nytt för vem? Det finns ingen som kommer titta på de de här sex avsnitten som kan allt. Alla kommer att bli häpna på något sätt. Vi har en internationell publik att tänka på också, där finns det ett starkt intresse.”

Medieintresset både nationellt och internationellt är stort, Anton Berg och Martin Johnson har hittills gjort 18 intervjuer om serien. Under den internationella titeln Pray, obey, kill, kommer serien även att gå upp på HBO Max.

”Det är en väldigt allmängiltig berättelse på ett sätt. Det handlar om unga människor som vill leva ett sannare liv. Väl där tror ledaren att hon är universums drottning. Många begick övergrepp på sitt eget jag och lyssnade inte på sitt eget inre tvivel. De mekanismerna existerar inte bara i liten församling, det förekommer i företagsstrukturer och andra sammanhang. I serien granskar vi inte bara församlingen, utan också hur ett rättssystem fungerar”, säger Martin Johnson.

Kommer ni spinna vidare på serien?

”Vi är båda väldigt trötta just nu. Vissa historier blir man nog inte fri från vare sig man vill eller inte. Det här är inte slutet för berättelsen om Knutby. Det är först i nutid som Sara Svensson har börjat tvivla på vad som faktiskt hänt. Många har bara haft tre-fyra år utanför sekten, de är under avprogrammering just nu. Det kommer att komma fram saker längre fram, det är vi övertygade om”, säger Anton Berg.