Tiger of Sweden uppsatt på säljlista

IC kommer framgent vara mer av ett passivt holdingbolag och de kvarvarande varumärkena - Tiger of Sweden, By Malene Birger, Saint Tropez och Designers Remix - kommer att säljas när styrelsen tycker att det ligger i aktieägarnas intresse. Transformationen vara genomförd under räkenskapsåret 2019-2020.

I tisdagens rapport, avseende det fjärde kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret, aviseras att en ordinarie utdelning om 5 danska kronor per aktie. Bolaget ska därutöver köpa tillbaka aktier för 1,75 miljarder kronor och så använda kapital från Peak Performance-försäljningen. Överskottskapital därefter kommer också att gå till aktieägarna, i form av en extrautdelning som bolaget kommer att fastställa i ett senare skede.

Rapporten visade också omsättningen för de kvarvarande verksamheterna under räkenskapsåret 2017/2018 uppgick till 1.535 miljoner kronor, en nedgång med drygt 9 procent i lokal valuta. Tiger of Swedens försäljning backade just 9 procent i lokal valuta.