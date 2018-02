Tieto slår förväntningarna

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 47,7 miljoner euro, enligt Inquiry Financial.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 12 procent för kvartalet, mot väntade 11,7 procent.

Nettoomsättningen blev 410 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 407 miljoner euro.

Utdelningen föreslås uppgå till 1:40 euro per aktie (1:37), varav ordinarie utdelning 1:20 och extrautdelning 0:20. Här väntades 1:29 euro per aktie, enligt Inquiry Financial.