Tidöpartierna överens – reduktionsplikten sänks vid årsskiftet

Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade på söndagen att de nu kommit överens om att sänka den så kallade reduktionsplikten, alltså den andel biobränslen som bensinbolagen måste blanda in i den bensin och diesel som säljs. Den, som kommer att gälla under under hela mandatperioden, innebär att man från och med nästa år sänker inblandningen till 6 procent för både diesel och bensin.

I dag ligger reduktionsplikten på 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin, men nivåerna skulle ha höjts till 40 procent för diesel och 12,5 procent för bensin 2024, enligt tidigare beslut.

Beslutet innebär enligt partierna att dieseln kommer att bli ungefär 5,50 kronor billigare per liter inklusive moms 2024 – och upp mot 7 kronor billigare de kommande åren.

”Svenska hushåll pressas av höga matpriser, elpriser och drivmedelspriser. Det har blivit allt tuffare för barnfamiljer och äldre att klara av vardagens nödvändigheter. Vår uppgift är att lätta på den bördan utan att äventyra inflationsbekämpningen”, skriver partierna i debattartikeln.

Oljejätten Preem tvivlar på att priseffekten kommer att bli så stor som Tidöpartierna hävdar. ”Det finns ingen i branschen som tror att det kommer att bli i närheten av den siffran”, säger presschefen Dani Backteg till Svenska Dagbladet.

Mattias Goldmann på 2030-sekretariet är också tveksam till den utlovade prissänkningen.

”Det är helt andra faktorer som har styrt priset. Det handlar om världsmarknadspriset på olja, Opecs begränsningar av tillgången, den svaga svenska kronan och kriget i vårt närområde. Den som väntar på ett literpris på 15 kronor kommer bli besviken”, säger han till Dagens Nyheter.

Läs debattartikeln här.

LÄS OCKSÅ Analys: Omöjligt att nå klimatmålen med sänkt reduktionsplikt