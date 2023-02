Thunderful rapporterar resultatförbättring men minskad omsättning

Det justerade ebitda-resultatet blev 185 miljoner kronor (141). Rörelseresultatet (ebit) blev 143 miljoner kronor (83,7).

Nettoomsättningen var 1.201 miljoner kronor (1.323).

Styrelsen kommer föreslå till årsstämman att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2022.

Thunderfuls segment Games redovisar en organisk tillväxt på 23 procent i det fjärde kvartalet där nettoomsättningen totalt ökade med 96 procent till 199 miljoner kronor. Det framgår av bokslutsrapporten.

”Den starka tillväxten drivs av spellanseringar under det fjärde kvartalet /…/ För tredje kvartalet i rad ökar nettoomsättning från spel lanserade under kvartalet. I det fjärde kvartalet är det spelen Somerville, Lego Bricktales och The Last Hero of Nostalgaia som främst bidrar till tillväxten /…/ Den organiska tillväxten drivs istället främst av bolag inom intäktsströmmarna Co-development och Partners”, skriver tillförordnade vd:n Anders Maiqvist.

Segmentet Distribution minskade nettoomsättningen med 18 procent till 1.001 miljoner kronor. Inom Distribution minskade Bergsalas omsättning med 5,2 procent som en konsekvens av begränsad tillgång till hårdvara under kvartalet. Amo Toys nettoomsättning minskade med 13,5 procent och Nordic Game Supplys omsättning sjönk 41 procent, negativt påverkad av väsentligt lägre efterfrågan i marknaden, särskilt på produkter i de högre prissegmenten, skriver Thunderful i sin rapport.

Under det fjärde kvartalet har investeringar för 133 miljoner kronor (194) genomförts i framför allt Games.

”Trots detta redovisar koncernen ett starkt kassaflöde även efter investeringsverksamheten för helåret 2022 på 196 miljoner. Det är första året sedan 2019 som kassaflöde efter investeringsverksamheten är positivt”, kommenterar Anders Maiqvist.