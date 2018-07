Tesla gasade i motvinden på Wall Street

"Det är ingen positiv start av det andra halvåret. Handelskrigsoro, amerikanska sanktioner, Trumps orerande och politiska problem i Europa, liksom en oro för att tillväxten bromsar in i utvecklingsländer vilket tillsammans bidrar negativt", sade Saxo-strategen Ole Hansen till Bloomberg News.

Vid 16.20-tiden var Dow Jones industriindex ned 0,6 procent till nivån 24.121. Det bredare S&P sänktes 0,5 procent till 2.705 medan det teknikorienterade Nasdaq tappade 0,3 procent till 7.486.

Sektorvis stärktes kraftbolag 0,4 procent och var i och med det ensam sektor i positivt territorium. Energi tappade 1,4 procent.

På bolagsfronten klättrade elbilstillverkaren Tesla 3,5 procent sedan bolaget presenterat att produktionen ökade 55 procent från det första kvartalet, mätt i antal enheter, till drygt 53.000 fordon under det andra kvartalet. Under det gångna kvartalets sista sju dagar var produktionen drygt 5.000 Model 3-enheter samt knappa 2.000 enheter av de två övriga modellerna. Bolaget siktar på att kunna öka produktionen av 3-modellen till 6.000 enheter per vecka sent under augusti månad.