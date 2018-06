Terminerna tyder på lugn öppning i New York

Bland nyheter har USA:s president Donald Trumps stab gått ut med ytterligare 50 miljarder dollar i tullar mot Kina, varav några träder i kraft i juli. Tullarna ska stävja, vad USA menar är att Kina under en längre tid har stulit intellektuella egendomar som i sin tur ska, enligt Trump-administrationen, ha kostat USA åtskilliga miljarder dollar i intäkter samt tusentals jobb.

Oroligheterna angående USA:s begränsningar av kinesiska bolags möjligheter till att investera i amerikansk teknik har dämpats något. Detta efter att Trump-administrationen sagt att den inte kommer att lägga ytterligare ekonomiska restriktioner mot Kina vad gäller teknikförvärv än vad som tidigare kommunicerats. I stället kommer det att läggas fokus på att ge Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS, större befogenheter för kontroll av eventuella förvärv inom tekniksektorn. Detta lugnade marknaden något.

Omkring klockan 15 indikerade terminen för Dow Jones industriindex en öppning runt oförändrat och ett litet plus för det bredare S&P500 och teknikorienterade Nasdaq.

På statistikfronten kom inför öppningen siffror som visade en minskning i USA:s orderingång på varaktiga varor med 0,6 procent i maj, jämfört med föregående månad, enligt preliminär data från handelsdepartementet.