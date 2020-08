Teqnion ökar resultatet

Industrikoncernen Teqnion hade ett ebitda-resultat på 23,2 miljoner kronor (11,2) under andra kvartalet 2020, och en nettoomsättning om 161 miljoner kronor (165).

”Vi är fortsatt påverkade av försäljningstapp i vissa branscher och tror att vi kommer att vara det under lång tid. Främst från våra fordonskunder som har det tufft samt att vi saknar de eventkunder som vi normalt har under sommarhalvåret då festivaler och konserter nu är inställda. Däremot har försäljningen av elrullstolar tagit fart igen efter den initiala nedgången under våren och vi har lyckts ta några fina affärer med övningsmateriel till försvarsindustrin”, skriver vd Johan Steene i delårsrapporten.

Resultat före skatt ökade till 16,4 miljoner kronor (7,6).