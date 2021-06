Tennisesset tar ut EM-kursen för padellandslaget

Jonas Björkman hade inga som helst tankar på att ta på sig kaptensrollen för det svenska herrlaget. Men var heller inte svårövertalad efter att spelarna själva uttryckt att den tidigare tennisstjärnan och Davis Cup-hjälten skulle vara en drömrekrytering.

”Det gjorde ju såklart att jag kände mig väldigt hedrad, och framför allt för att det skulle vara jäkligt roligt”, säger Jonas Björkman.

Kontraktstiden är 20 dagar, men de ramarna lär överskridas med råge.

”Jag har ju redan varit på tre av fyra tävlingar i Swedish Padel Tour, SPT, och sedan är det såklart väldigt mycket tid på telefon. Så det är klart att det kommer jag överskrida ganska lätt. Särskilt nu med EM och kanske till och med ett VM till hösten, men det är fantastiskt roligt och inspirerande.”

Sverige skickar fyra par damer och lika många par på herrsidan som åker till Marbella vid midsommar. Tävlingarna börjar den 28 juni.

”Tur att man är van att inte fira midsommar efter alla år i London och Wimbledon”, kommenterar Jonas Björkman.

Till sina egna starka sidor räknar han givetvis den egna karriären inom proffstennisen.

”Min erfarenhet om hur man hanterar mästerskap och allt runt omkring, framför allt Davis Cup, kan jag dra nytta av.”

Som tennisspelare var du rätt bra på att psyka motståndarna, får vi se det under EM?

”Det taktiska var en av mina styrkor som tennisspelare och det är väl mycket man kan göra för att krypa in under skinnet på motståndarna. Som förbundskapten är uppdraget att både stärka våra spelare, men kanske också sätta lite extra press på motståndarna. Jag kommer definitivt försöka göra så mycket jag kan för att hjälpa.”

Hur är din egen form på padelbanan?

”Just nu är den helt okej. Jag har spelat en del och har för första gången börjat ta lektioner av en tränare. Tidigare har jag bara spelat med polarna och haft svårt att hitta en utvecklingskurva. Men nu med en tränare har jag fått en lite bredare kunskap på banan.”

Vem är bäst på padel av de tidigare svenska tennisstjärnorna?

”Oj! Thomas Johansson har ju varit väldigt, väldigt duktig. Nu har vi inte spelat ihop så mycket, men han var alltid bättre än mig innan. Jag kanske har kommit i kapp lite tack vare att jag har spelat mer och att han har varit på resande fot med David Goffin tidigare och nu har ett kontorsjobb inom American Padeltour. Thomas och jag har nog spelat mest, vilket gör att vi kanske ligger steget före de andra.”

Hur ser du på padelns framtid i Sverige – fluga eller fortsatt succé?

”Fortsatt succé. Jag tror det fortfarande är väldigt många i Sverige som inte ens har hunnit testa ännu. Jag brukar jämföra det med innebandyn på 1990-talet, där alla kom i gång och började spela och sedan blev det plötsligt seriesystem och nu är det elitserie och flera divisioner. Det tror jag kommer komma inom padeln också faktiskt. Vi kommer se en jätteutveckling av sporten i sig och att man fortfarande kommer få in lite nytt folk som testar.”

Med alla nya padelhallar, börjar det närma sig en mättad marknad?”

”Ja, det tror jag. Just nu ligger ju mängder av bygglov i varje kommun. Helt klart tror jag att efter det här året kommer det vara ganska mättat. Därefter kommer det säkerligen vara en del hallar som faller bort naturligt för att det är för många och lite överetablerat.”

Hur är Sveriges chanser i EM?

”Först ska vi ju kvalspela, men det ska vi ju ta oss förbi. Allt annat vore ett stort misslyckande. Sedan är det rätt många par eller många länder som är väldigt jämna. Spanien är en väldigt tuff utmaning, och därefter är det kanske Italien och Frankrike som också har bra lag. Men jag tycker att vi har en chans om vi maxar. Klaffar allting skulle vi kanske kunna nå en bronspeng. Men om vi hamnar någonstans på plats 4–7 tycker jag att vi har gjort ett väldigt bra mästerskap.”