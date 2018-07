140.000 personers uppgifter röjda efter Telenors miss

Under dagen har personer som loggat in på Skatteverkets "Mina sidor" via Telenors hemsida fått sms från dataleverantören och mejl från Skatteverket om att deras uppgifter läckt.

Det är via underleverantören Identitrade AB och en inloggningstjänst till Skatteverkets hemsida som uppgifter, såsom bostadsadress, har hamnat i orätta händer. Även personer med skyddad identitet ska ha drabbats.

Det är mellan den 15 maj och 6 juni som tjänsten Identityway har använts på Telenors hemsida, uppger bolaget presstalesperson Aron Samuelsson för Di.

Identitrade AB säger till Dagens Nyheter att de har använt data från Skatteverket.