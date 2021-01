Telenor-chefen: ”Har jobbat hårt för att nå tillväxt”

På torsdagen i förra veckan pressmeddelade både Telenor TEL +0,72% Dagens utveckling och Tele2, vars gemensamma nätbolag Net4Mobility köpte 100 MHz i 5g-frekvensutrymme för 665,5 miljoner kronor i tisdags, att man redan aktiverat spektrumet på 37 respektive 30 svenska orter.

Utrullningen är i full gång och med ett nyskrivet leverantörsavtal med Ericsson och Nokia för radionätet är siktet inställt på att telebolagen senast 2023 ska kunna erbjuda 5g till så gott som hela den svenska befolkningen.

”Vi är mycket nöjda med frekvenserna och priset vi betalade – om man jämför med andra europeiska marknader landade de kostnadsmässigt i den lägre delen – men det som är viktigast är att de blev av och att Sverige nu kan ta steg framåt”, säger Kaaren Hilsen.

När hon tillträdde som vd för Telenor Sverige för nästan två år sedan, var det med den uttalade uppgiften att modernisera och effektivisera bolaget samt vända intäkterna till tillväxt.

Arbetet att reformera Telenors organisation och interna processer har ångat på som planerat. Under 2020 ökade Telenor Sverige även intäkterna något under andra och tredje kvartalet, och sammanlagt under de tre första kvartalen i fjol är ökningen 3,6 procent.

Telenor går alltså i samband med rapporten för fjärde kvartalet den 2 februari mot att presentera tillväxt för verksamhetsområdet Sverige redan under helåret 2020.

Kaaren Hilsen kan inte kommentera den kommande rapporten, men säger:

”2021 är det år vi vill ta Telenor Sverige tillbaka till stabil tillväxt och vi har jobbat hårt för att skaffa de rätta förutsättningarna.”

”Om jag tittar tillbaka på 2020 så var det otroligt tufft och utmanande. När covid-19 slog till, så slog det inte i första hand mot våra affärer, men krisen avslöjade våra svagheter och visade verkligen de områden som vi var tvungna att modernisera, snabbt. För mig har 2020, i pandemin, framför allt handlat om att lägga grunden för långsiktigt hållbar tillväxt.”

Hur ser du på era förutsättningar inför 2021?

”Vårt företag har blivit mycket starkare de senaste två åren, organisationen har bevisat att de klarar allt de ställs inför och medarbetarna har verkligen anpassat sig snabbt till nya arbetssätt. Jag är optimist, vi har i två år arbetat hårt med att förbättra oss, modernisera och effektivisera. Men det tar tid att vända vilket företag som helst. Man behöver vara uthållig.”



Kan du jämföra de två senaste åren med någon annan period i din karriär?

”Jag har jobbat på många olika marknader och genom många kriser, men man kan inte förbereda sig på en kris som denna. Samtidigt har man bara samma verktyg som man använt förut. Nyckeln är att att så snabbt som möjligt skaffa sig en handlingsplan och att man som ledare är lugn, kan prioritera och leda igenom krisen.”

Under de knappa två år som Kaaren Hilsen har suttit som Sverigechef har en redan tuff konkurrens på telekommarknaden blivit ännu skarpare. Marknadsledaren Telia har en helt ny ledningsorganisation på plats och även Telias främsta utmanare Tele2 har en ny vd som smider strategier för att öka sina marknadsandelar och öka lönsamheten.

Frågan är hur marknadstrean Telenor ska kunna hävda sig i den miljön?

”Vi gillar konkurrens, och det kommer alltid att finnas i vår bransch. Men det handlar om att ha förmågan att kunna anpassa sig snabbare, att kunna röra sig fort. En av våra strategiska ambitioner är att vara snabbast från insikt till åtgärd, i allt från att kanske ändra en prisplan eller ge en kund en bättre upplevelse. För mig är det vad ett modernt bolag är”, säger Kaaren Hilsen och tillägger:

”Ja, konkurrensen har hettat till sig och jag tror att den kommer att fortsätta skärpas. Det är därför vi behövt göra förändringar och förbättringar i bolaget.”