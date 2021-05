Tegnell: Därför har Sverige flest nya fall i Europa – se direkt i Di TV

Sverige har nu det högsta antalet nya covid-19-fall per invånare i EU.

De senaste siffrorna från EU:s smittskyddsenhet (ECDC) landar för svensk del på 577 fall per 100.000 invånare under de två senaste veckorna. Det är en uppgång med tre procent jämfört med veckan innan.

Närmast efter följer Kroatien på 563 fall följt av Cypern på 522. De tre länderna är nu de enda som ligger i EU:s mörkröda zon med över 500 fall per 100.000 invånare.

Lägsta antalet nya fall i de 27 EU-länderna har just nu Malta med endast 25 nya fall per 100.000 invånare under de senaste två veckorna.

”De flesta av Europas länder har nu minskade antal fall. Kartan (över Europa) börjar sakta, sakta att ljusna”, säger Tegnell.

Sverige ligger högt jämfört med andra länder, men uppgången Sverige sett är betydligt lägre än vad andra länder haft under den tredje vågen, som inträffade senare i Sverige än många andra länder.

”Det är ett ganska snabbt fall av antalet nya fall som upptäcks i Sverige”, säger han.

”Även antalet nyinlagda på iva går ned. Det är en kombination av ökad vaccinationstäckning och minskad smittspridning”, säger Tegnell.

Vaccinationstäckning kommer att bli avgörande för att få stopp på pandemin ordentligt, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.

”Nu täcker vi allt större delar av befolkningen”, säger han om den pågående vaccineringen i Sverige.

41 procent av den vuxna befolkningen har fått minst en dos, 13 procent har fått två doser.

””Bland de som är 65 är och äldre har en väldigt stor andel bra vaccinationsskydd, säger Tegnell.

Det är dock fortsatta skillnader i täckning mellan de som är födda i Sverige och de som är födda utomlands.

”Även om det blivit en klar förbättring sen vi mätte sist är det fortsatt stora skillnader”, säger Tegnell.

Vaccintillgången i Sverige är god, och Tegnell säger att beslutet att pausa Janssens vaccin kvarstår.

