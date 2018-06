Techsektorn faller i USA efter HD-besked

Det osäkra läget mellan USA och Kina fortsätter att påverka finansmarknaderna och torsdagens börshandel i USA inledde något avvaktande med viss dragning nedåt. En del makrostatistik som kommit in under torsdagseftermiddagen bidrog även till att tynga index. Dollarn har tappat under torsdagen och även räntorna har sjunkit.