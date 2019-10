Teatern visar upp sina unika dyrgripar

”Kunskap om ett plagg kan slå an otroligt viktiga strängar. Kläder är inte bara H&M. Hos oss har varje plagg sin själ”, tillägger Nancy Andreassen Peters, kostym- och maskchef.

Det är patinerarna som med sandpapper, färg och spray ser till att plaggen är nötta och solblekta på de rätta ställena och varje veck till synes autentiskt. Kostymdesigner, tillskärare, skräddare, modister och kostymtekniker är andra yrkesgrupper bakom scenen.

Stadsteatern har cirka 30 premiärer per år på nio scener. I snitt är ungefär hälften av kostymerna återanvändning, varav ena halvan plockas från teaterns kostymförråd på 400 kvadratmeter, placerat ovanför stora scenen. Tiotusentals kostymer, skor, stövlar och hattar fungerar därmed även som ljudisolering. Den andra halvan av återvinningsdelen köps in second hand.