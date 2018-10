Tältlivet som spöar Manhattans lyxhotell

NEW YORK. New York sägs vara staden som aldrig sover, men om man mot förmodan får för sig att sluta ögonen på ett ovanligt stilfullt vis är lyxtältstaden Collective Retreats, på Governors Island, ” the place to be”.

Vi tar den lokala färjan från en pir nära Battery Park, till ön som ligger bara några hundratalet meter från Manhattans sydspets. Det är en kort åtta minuters tur på East River och båten har flera turer i timmen. Här har företaget Collective Retreats skapat en liten tältstad med 37 lyxutrustade tält. Men det gäller att passa på. ”Glampingen” stänger för säsongen redan den sista oktober och det är ännu inte helt klart om det blir en fortsättning säsongen 2019.

Att lägga på en pinne med smores (amerikansk klassiker med marshmallows och choklad) på grillen utanför tältet och insupa den spektakulära Manhattanvyn kvällstid kan möjligen bara trumfas av att stretcha utanför tältduken och vinka till Frihetsgudinnan efter en joggingrunda på morgonkvisten.

Det finns två kategorier av tält att välja på i det som ser ut som en liten indianby. Journey Tent som till utseendet mest påminner om en indiansk tipi är mer för den kollektivt lagde resenären. I tältet står en lyxig dubbelsäng, eluttag och delat badrum med priser från 150 dollar natten. Summit Tent är värstinglyan som känns lyxigare än många hotellrum på självaste Manhattan. Tältet har byggts upp på en träställning med en liten farstukvist.

Riktiga furugolv med en persiska matta framför den vackert kopparbeklädda sängen i King size , sängbord, lampor och ett hyggligt stort badrum med riktig toalett fullbordas av vyn av ”det stora äpplet” genom tältfönstret. Priser för en Summit Tent vistelse börjar kring 500 dollar natten på vardagskvällar och är något dyrare på helgerna. Det finns bara tio Summit-tält och i priset ingår både smores-paket att grilla på kvällen samt en bra frukost som avnjuts i den näraliggande restaurangen och loungen som byggts i samma tält stil men flera nummer större.

Här finns allehanda spel som frisbees, bollar, schack, krocket och även ett jätte-Jenga att låna samt även lite böcker för den som vill njuta av tystnaden i ensamhet. För på Governors Island råder verkligen tystnaden och stillheten trots att ön befinner sig ett stenkast både från Manhattan och Brooklyn.

Ön, som omfattar cirka 70 hektar, var länge en bas för den amerikanska militären och kustbevakningen. Sedan avvecklingen av enheterna 1996 har den sakta omvandlats till ett stort park och rekreationsområde. Träd har planterats, hus har renoverats och färjetrafiken har utökats, allt för att skapa en oas för New Yorkborna med konstutställningar, festivaler, utomhusbio, och även polomatcher. Bilar och motorfordonstrafik är förbjuden och cyklar finns att hyra för att se och uppleva öns många aktiviteter.