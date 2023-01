Talkpool väntas rapportera vinst – aktien rusar

”Rörelsemarginaler väntas öka under 2023 och 2024. Samtidigt som verksamheten sannolikt har genererat rekordomsättning och resultat under 2022 har aktiekursen fortsatt backa till en lägstanivå om 0:40 euro per aktie i inledningen av 2022”, skriver bolaget.

Framöver avser bolaget maximera kassaflödet genom fortsatta kostnadsminskningar, amortering av lån och att avvisa kassaflödesnegativa projekt”, skriver bolaget.

Under 2022 minskades kostnaderna med omkring 1 miljon euro medan lån för omkring 3,0 miljoner euro återbetalades och tillgångar för omkring 3,8 miljoner euro såldes till en vinst om 2,1 miljoner euro.

De avyttringar som gjorts kombinerat med fokus på kassa och marginaler kommer att leda till lägre tillväxt framöver. Till följd av försäljningarna kommer intäktsmålet om 48 miljoner euro 2025 att revideras ned.

”Delar av den saknade försäljningen kommer sannolikt att kompenseras av fortsatt stark tillväxt i den tyska nätverksplaneringsverksamheten, som nådde en organisk tillväxt på över 60 procent under 2022 och nådde över 20 procent ebitda-marginal i mitten av 2022.

Talkpool, vars aktie handlas på First North, rusar med runt 20 procent i den tidiga handeln på måndagen. Aktien hade ett börsvärde på ynka 31 Mkr inför måndagen.