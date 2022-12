Tågtrafiken rullar – trots systembytet

Natten mellan lördagen och söndagen lade Trafikverket om till ett nytt digitalt planeringssystem för tågtrafiken. Omläggningen har mötts av oro från delar av tåg- och transportbranscherna, med farhågan om att den kan orsaka stora störningar i trafiken.

Enligt Trafikverket har den första natten med det nya systemet emellertid gått som planerat.

”Än så länge har vi inte haft några problem”, säger Bengt Olsson, presschef vid myndigheten, vid 09-tiden på söndagen.

Trots att de första timmarna med det nya systemet förflutit utan incidenter, väntas den verkliga prövningen komma senare under söndagen eller under nästa vecka. Trafiken är normalt sett begränsad under helgnätter.

”I ärlighetens namn är det inte högtrafik just nu. Det är söndag och mindre trafik än en arbetsvardag, och den kommer starta upp mer efter 15-tiden. Det är då, eller under morgondagen, som systemet verkligen kommer att testas”, säger han.

Det nya systemet används för att planera tågoperatörers färdvägar längs järnvägsnätet. Utmaningen väntas komma vid sämre väderlek och när avgångar behöver omplaneras med kort varsel.

”Det kan hända saker ute i geografin, till exempel kan det blåsa in hård vind med snö som får växlar att klägga igen. Då måste vi planera var och hur tågen ska gå. Det finns risk att det kan ta lite längre tid att lösa sådana situationer nu under uppstartsfasen”, säger Bengt Olsson.

Inte heller SJ har märkt av några större incidenter under natten. Däremot bedömer företaget att störningar sannolikt kommer uppstå i samband med att trafikmängden ökar.

”Vi har inte räknat med att problemen skulle uppstå direkt vid midnatt. Vår farhåga är snarare att problem kan uppstå när trafikvolymen blir större, när situationerna blir mer pressade och där vi behöver fatta beslut snabbt. Det är först då som det kommer visa sig om systemet fungerar som det ska”, säger Dan Olofsson vid SJ:s pressjour.

SJ har inför söndagen och efterkommande vecka förstärkt med extrapersonal vid tågstationer runt om i landet för att kunna hantera eventuella problem. Företaget har även reserverat cirka hundra ersättningsbussar per dag.

”Vi har bokat upp alla bussar vi egentligen kunnat boka upp för att verkligen vara förberedda på det värsta”, säger Dan Olofsson.

”Vi har bedömt att det är en hög risk för störningar, men sedan är det svårt att förutse hur stora de störningarna blir. Man behöver inte vara orolig som resenär, men det kan vara värt att inte resa med de mest tajta marginalerna.”

Det nya systemet kallas MPK (marknadsanpassad planering och kapacitet) och ska ge en effektivare planering och göra det lättare för tågoperatörerna att ansöka om trafikering och banarbeten.