Tågtrafiken i gång efter stormen Otto

I samband med den annalkande stormen ställdes tågtrafiken i Väst- och Sydsverige in under fredagskvällen. Fortfarande under lördagsförmiddagen var flera sträckor utan trafik, men vid 12-tiden bedömde Trafikverket att trafiken kunde börja gå som vanligt.

”Våra banor har klarat sig bra och vi har öppnat upp banorna. Det är upp till tågbolagen hur de börjar köra. Men banorna är öppna för trafik”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Flera av SJ:s tåg var inställda under förmiddagen på sträckan mellan Göteborg och Malmö, men efter Trafikverkets uppdatering kommer de att börja trafikera sträckan igen.

”Vi kommer nu köra våra tåg som vanligt enligt vår tidtabell. Nu rullar det på enligt plan”, Neijla Fogelholm, på SJs pressjour

Enligt nyhetsbyrån Ritzau påverkas flygtrafiken på Köpenhamns fortfarande, och kommer att vara påverkad även under söndagen.

”Det kommer att påverka hela helgen, men framför allt på lördag”, säger Lars Lemche, presstalespersonen på Köpenhamns flygplats till nyhetsbyrån.

Även Öresundsbron påverkades och var under några timmar helt stängd för trafik.

Stormen Otto som drog in över Sverige på fredagskvällen orsakade också stora störningar i elnäten under natten. Vindarna har avtagit och under helgen finns inga vindvarningar kvar för området.

Under natten var som mest över 16 000 hushåll strömlösa i stora delar av Götaland. Strax efter klockan 09 saknade fortfarande drygt 2 200 av Eons kunder ström och vid lunch var siffran nere på ett knappt tusental.

”Vi har ett ansträngt läge. Målsättningen är att alla ska få tillbaka strömmen i kväll men flera kan vara strömlösa i morgon”, säger Peter Hjalmar, regionchef för Eon i södra Sverige.

Peter Hjalmar varnar dock allmänheten för att gå nära nedfallna ledningar.

”Är man ute och promenerar och ser en nedfallen ledning så ska man inte gå nära den utan rapportera den till oss”, säger han.