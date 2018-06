Tåg ställs in när kontaktledning ska moderniseras i syd

Persontåg på sträckan Lund–Hässleholm ställs in under avstängningstiden och ersätts av bussar. Pågatåg påverkas också, men inte SJ:s tåg. Arbetet på banan ska vara klart under 2018 men efterarbeten görs nästa år.

Under helgen 16–18 juni blir det även inställda tåg på sträckan Malmö–Lund. Öresundståg mellan Malmö och Helsingborg gör uppehåll i Kävlinge, men inte i Lund. Detta gäller från lördag klockan 23 till söndag klockan 09.