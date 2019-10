Tackade nej till 10 miljoner – ”för lätt att bara säga ja”

När klockan slår nio stannar jobbet upp och byggarbetarna går in i de kaffedoftande barackerna för att få lite ny energi och värme efter att ha jobbat i den kylslagna morgonen. Vid en grop på arbetsplatsen står Grävsnabbens två ägare, Erik Berglund och Fredrik Blom. De ska göra grundarbeten till vad som ska bli bostadshus en bit utanför centrala Visby på Gotland.

”Vi gör allt du kan tänka dig under mark”, säger Fredrik Blom.

”Ja, och 50 centimeter över mark”, fyller Erik Berglund i.

Bolaget köptes av Erik Berglund 2010. Då drev han det med en annan partner.

”Då bestod hela bolaget av två grävmaskiner”, säger Erik Berglund.

När Erik Berglunds partner gick i pension 2015 klev Fredrik Blom in som delägare. Deras vänskap sträcker sig tillbaka till gymnasietiden. Då gick de två gräventreprenörerna samma linje, Erik Berglund ett år över Fredrik Blom. Ett gemensamt intresse för maskiner förde dem samman.

”Vi sa för många år sedan att vi borde driva något ihop”, säger Fredrik Blom.

Under deras gemensamma ledning har bolagets omsättning exploderat. Mycket förklaras med att de vunnit två stora ramavtal: ett med Försvarsmaktens fortifikationsverk och ett med Region Gotland.

”I samband med det var vi tvungna att göra vissa investeringar, i maskiner till exempel”, säger Fredrik Blom.

Anledningen till att de kunde få uppdragen beror på de bådas bakgrund. Efter gymnasietiden flyttade båda till fastlandet och jobbade på varsitt håll. Fredrik Blom läste då vidare inom bygg och anläggning och arbetade länge på jättar som Peab, Skanska och NCC. Där lärde han sig hur offentliga upphandlingar går till. Samtidigt började Erik Berglund bygga upp Grävsnabben.

”Vi kompletterar varandra ganska bra i dag. Erik är väldigt duktig på att köra sakerna där ute och jag räknar på hur vi ska få hem jobben”, säger Fredrik Blom.

I ramavtalen ingår alla former av markarbeten. De anlägger konstgräsplaner, husgrunder och gör annat som de två huvudkunderna efterfrågar. Just nu bygger de bland annat en lekpark i Klintehamn för regionens räkning. Där har tre av deras anställda fullt upp med att gjuta fast de delar som monterats upp. Under helgen kommer det nämligen att vara marknad i Klintehamn.