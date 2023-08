Ta de ungas oro på allvar

Enligt Folkhälsomyndigheten säger tre fjärdedelar av alla tjejer och knappt hälften av killarna att de har besvär av ängslan, ångest eller oro, och en fjärdedel av tjejerna och knappt 10 procent av killarna beskriver besvären som svåra. Var tionde tjej och var tjugonde kille medicinerar mot depression!

Skälen till detta kan vara många: stress, osäker omvärld, känsla av brist på mening – men också definitivt klimatångest. Och det värsta är: befogad klimatångest. Hur detta yttrar sig kan vara svårt att förstå för den som själv inte fått lära sig om klimatförändringarnas alla katastrofala konsekvenser under ett livs skolgång, så som våra barn har. Jag tycker synd om de lärare som ska berätta om vad som håller på att hända: att vi närmar oss tippningspunkter där Golfströmmen på riktigt kan kollapsa (enligt ny forskning kan detta ske redan under detta årtionde!), permafrosten kan börja tina vilket skulle orsaka enorma utsläpp av växthusgaser som människan inte kan påverka, att Grönlands och Västantarktis stora landisar börjar kalva ut i havet med flera meters havsnivåhöjning som följd och så vidare och så vidare. Vad säger han eller hon sedan till eleverna när de frågar vad som nu görs för att hindra dessa fruktansvärda hot? Säger de att saken är under kontroll? Att vi kommer att fixa det? Jag har svårt att tro det, eftersom saken inte är under kontroll, det allra minsta.

De globala utsläppen fortsatte att öka förra året och mänsklighetens återstående kolbudget äts nu upp i en så snabb takt att vi kommer att överskrida 1,5-gradersmålet om sex år, och 2-gradersmålet om 23 år om inte utsläppen snabbt börjar minska nu, så att våra unga får en något mindre dramatisk resa mot fossilfrihet.

I veckan hade jag ett samtal med en kursledare på en hållbarhetsutbildning på ett av våra universitet som berättade att varje termin är det studenter som blir sjuka av just klimatångest. Sjuka på riktigt, alltså. Det brukar ske en bit in på terminen då deras förhoppningar om att akademin ska ge svaret på vad som kan göras har slocknat. Eller rättare sagt, då de förstått att svaren har funnits där hela tiden, men att de vuxna inte brytt sig om att agera på dem.

Det är onekligen ett beskt piller att svälja, den insikten. Att mänskligheten inte agerar på kunskap, och att profit från några få företag har fått trumfa livsförutsättningarna för alla framtida generationer och arter på vår planet. Allt fler unga jag pratar med verkar på riktigt förbereda sig på att allt kommer att sluta i katastrof, vilket förstås är en helt sund reaktion på den kunskap som finns. Vad som inte är sunt är att en äldre generation fortfarande applicerar den katastrofala logik som lett världen till denna punkt. Sådana som Rishi Sunak som i juli gav grönt ljus till hundratals nya olje- och gaslicenser i Nordsjön, Rich Kruger, ny vd för kanadensiska Suncor Energy som i förra veckan meddelade att företaget fokuserat för mycket på energiomställningen, och nu ska fokusera på ”dagens business drivers”, det vill säga oljesand. Eller Sultan Al Jaber, ordförande för nästa klimattoppmöte i Abu Dhabi, tillika vd för oljebolaget Adnoc som har expansionsplaner som på egen hand omöjliggör 1,5-graders målet. Vuxna människor som inte bara bidrar till att göra de ungas fysiska framtid farlig, utan också berövar våra barn och unga deras tro på mänskligheten.