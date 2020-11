Det skrapar och låter när den roterande plastmattan borstar rent på grisboxens golv. Boxen är tom men har i praktiken plats för tio fullvuxna grisar.

”En gris har ett bökningsbeteende som gör att den kan förflytta ett ton med sitt tryne. De förstör alla typer av mattor – men inte den här plastmattan som vi har utvecklat”, säger Peg Söderberg, vd för Moving Floor Gotland.

Företaget är först i världen med att automatiskt göra rent för lantbrukets djur, och det sker genom ändlösa band som roterar i programmerade intervaller.

”Alla konkurrerande lösningar bygger på manuell arbetskraft som rengör djurens boxar. Vårt första beviljade patent var ’att ha djur på en rörlig yta’. Vi har kunnat blockera all typ av konkurrens”, säger Peg Söderberg.

Tillsammans med systern Katja Lindvall driver hon det familjeägda företaget som grundades av deras far, Tommy Lindvall.

”Pappa var lantmästare och drev grisgård. Han såg behovet av att öka hygienen hos djuren för att preventivt minska antibiotikaanvändningen till djur. Rena djur är lika med friska djur. Han lyckades med bedriften att utifrån ett problem i vardagen utveckla en fungerande teknologi som han även patenterade med över 100 patent.”

De båda systrarna klev in i företaget 2009, med ambitionen att kommersialisera en kalvbox med roterande golv för kalvar. På den tiden var detta bara en bisyssla på familjegården.

”För egen del var vi inställda på att en gång ta över verksamheten. Vi visste vilken skillnad vi kunde göra i branschen. Dessutom var vi tillräckligt naiva, vilket man nog måste vara som entreprenör. Saker och ting tar verkligen längre tid än vad man tror”, säger Katja Lindvall.

I dag finns kalvboxen ute på 100 gårdar i de nordiska länderna men också i Kanada, Tyskland och Österrike.

”Det har tagit kraft och energi att hitta ’early adopters’. De flesta lantbrukare vill känna och klämma när de ska testa nya produkter. Samtidigt har flera familjedrivna europeiska lantbruk visat sig vara ganska progressiva.”

Företaget samarbetar med tio olika universitet i Europa, Ryssland och Kina. Dessutom har Moving Floor Gotland, som just är mitt uppe i en kapitalanskaffningsfas, samarbetat med exempelvis Outokompu, ABB, Norsk Hydro och SAPA.

”Vår bransch står inför stora utmaningar”, säger Peg Söderberg.

”Enligt FN behöver vi dubblera livsmedelsproduktionen till år 2030 för att mätta vår växande befolkning. Samtidigt behöver vi minska klimatpåverkan från lantbruksbranschen med 50 procent för att nå de globala klimatmålen. Lantbruket är en av de största utsläppskällorna och står för lika mycket utsläpp som bilindustrin. Det behöver ske strukturförändringar för att kunna möta konsumenternas och politikernas krav på förändring.”

En annan viktig trend, inflikar Katja Lindvall, är antibiotikafrågan.

”Enligt WHO är antibiotikaresistensen ett av mänsklighetens största hot. Tittar man på antibiotikaanvändningen globalt så används 80 procent av all antibiotika till djur och 20 procent till människor. Vår teknologi kan hjälpa inom just dessa områden, inte minst genom reducerad klimatpåverkan och antibiotikaanvändning.”

Mellan 2017 och 2019 ökade Moving Floor Gotland sin omsättning från 2,2 Mkr till 9,9 Mkr. Men enligt Peg Söderberg är det bara början.

”Hälften av världens svin finns i Kina, och där har vi vår framtidsmarknad. Kineserna använder stora mängder vatten på sina gårdar, ett problem som de måste åtgärda och som vi har en lösning på. Vi strävar helt enkelt efter att öka hygienen i djurstallar och minska smittspridningen.”

Katja Lundvall hoppas att Kina blir proppen ur för företagets satsning på grisboxar.

”Vi har startat ett joint venture i Kina där vår partner även är vår första kund och planerar att köpa grisboxar för motsvarande 400 Mkr. Vår partner är ett stort grisproducerande bolag.”

När räknar ni med att vara i gång i Kina?

”Det är svårt att säga, men det är framför allt beroende av inresetillstånd samt tillgång på vaccin då vi behöver vara på plats i Kina för att kunna starta den nya verksamheten.”

Moving Floor Gotland Ägare: Pia Lindvall (70 procent), Region Invest Gotland AB (30 procent). Omsättning 2019: 9,9 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader 2019: 3 Mkr. Antal anställda: 4.