Systembolagets ekologiska drycker fortsätter öka

Han förklarar ökningen med att fler kunder vill köpa ekologiskt, att fler producenter har ställt om produktionen och att Systembolaget köper in fler ekologiska drycker.

Drygt 60 miljoner liter ekologiska drycker, av sammanlagt 483 miljoner liter, flödade förbi Systembolagets kassalinjer i fjol. Jämfört med året före är ökningen nästan 9 procent. Under en femårsperiod har försäljningen mer än fyrdubblats.

Under förra året var ökningen störst bland cider- och blanddrycker och alkoholfria drycker, även om de två kategorierna befinner sig ljusår bort från försäljningen av ekologiskt vin som stod för nästan tre fjärdedelar av den sammanlagda volymen. Den ekologiska ölen har ökat mest av alla kategorier under en femårsperiod, men kurvan mattades av betydligt under 2016—2017 och steg endast 2 procent.