Symbios på klassiska popadressen är Årets affärskrog

Sedan dess har kroglivet formligen exploderat, med oräkneliga krogar, barer och kaféer. Men de riktigt högklassiga restaurangerna på Södermalm har varit lätträknade. 1994 fick Eriks Gondolen vid Slussen Di:s utmärkelse Årets affärskrog. En enda gång, under tre år kring millennieskiftet, har det funnits en krog på Södermalm med en stjärna i franska Guide Michelin, nämligen Gässlingen.

Man kan hävda att Södermalms krogliv tog fart med Hannas under 1990-talet, ett ställe som är ihågkommet och som låg på samma adress som Symbios: Skånegatan 80.

Årets resmål ligger vid en sjö mitt i skogen i Halland och heter Stedsans in the Woods. Det är ett minst sagt annorlunda ställe där man bor enkelt, badar i sjön, badar bastu och äter en sexrättersmiddag. Det lantliga konceptet har rönt internationell uppmärksamhet, bland annat genom ett reportage i New York Times.