Sydney stänger ner efter nya virusfall

Australien såg ut att vara på god väg att utrota coronaviruset på kontinenten. Nästan alla restriktioner har den senaste tiden tagits bort, samtidigt som antalet nya fall har blivit färre och färre. Från början av december hade inte någon ny smittad rapporterats i samhället.

Men lagom till julhelgen har plötsligt närmare 70 covidfall dykt upp, varav 30 nya smittade bekräftades under söndagen.

Så gott som alla dessa fall kopplas till Sydneys nordöstra delar, där fler än 250.000 människor från och med söndagen därför tvingas att stanna hemma fram till julafton. De får under den tiden bara lämna sina bostäder för att utföra nödvändiga ärenden.

Sydneyområdets övriga omkring fem miljoner invånare rekommenderas också att stanna hemma.

”Gå inte ut de kommande dagarna såvida ni inte måste”, sade New South Wales delstatspremiärminister Gladys Berejiklian under lördagen.

Hela storstadsområdet Sydney samt de närliggande områdena Central Coast och Blue Mountains kommer från och med midnatt, natten till måndag, också att omfattas av hårdare allmänna restriktioner.

Det betyder att sammankomster på fler än tio personer är förbjudna och att alla offentliga mötesplatser inomhus, exempelvis restauranger, inte får släppa in fler än en person per fyra kvadratmeter, skriver The Sydney Morning Herald.

”Vi måste agera nu för att säkerställa att vi får kontroll över det här utbrottet”, säger Berejiklian på en presskonferens under söndagen.

Alla invånare ombeds också att bära munskydd offentligt, även om det inte är ett krav. Alla som känner av minsta symtom uppmanas att testa sig omedelbart och nya teststationer har dykt upp som svampar ur marken.

Flera av Australiens övriga delstater och territorier har snabbt infört reserestriktioner för personer från Sydneyområdet. Granndelstaten Victoria, där landets näst största stad Melbourne ligger, stänger gränsen från och med midnatt, natten till måndag.

Även delstaterna Western Australia, South Australia och Tasmanien har stängt sina gränser för Sydneybor – eller två veckors självkarantän för inresande från storstadsområdet.

Australiens nationella gränser har varit i stort sett stängda mot omvärlden sedan pandemin bröt ut. Landet, med omkring 25 miljoner invånare, har klarat sig relativt väl undan en stor smittspridning i samhället. Hittills har drygt 900 personer avlidit i sviterna av coronaviruset och endast 28 000 personer har konstaterats smittade trots omfattande testning, enligt landets hälsomyndigheter.

Endast medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd släpps in i Australien, och måste då sitta i 14 dagars karantän på hotell. Det nya klustret av smittade har spårats till en man som arbetar med att transportera kabinpersonal på flygplatsen.