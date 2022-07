Sydkoreas export mattades i juni

Efter torsdagens rapport rasar den redan hårt nedtryckta B-aktien i SBB långt över 10 procent under eftermiddagen.

”Den underliggande verksamheten går väldigt bra, men vi har negativa effekter från våra finansiella placeringar”, sammanfattar SBB:s vd Ilija Batljan andra kvartalet och betonar att driftnettot på runt 1,3 miljarder kronor är det högsta bolaget presterat hittills. Resultatet var i linje med analytikernas prognoser, enligt Infronts sammanställning.

Aktien rasar dock till årslägsta på rapporten – vad är det som marknaden inte förstår enligt dig?

”Jag ska aldrig kommentera kursen. Det är väldigt lätt att se på siffrorna att vår underliggande verksamhet går bra. Att våra finansiella placeringar går ned i värde är en konsekvens av hur marknaden har sett ut.”

Värdeförändringar på SBB:s fastigheter och i synnerhet dess finansiella placeringar får stora negativa effekter på resultatet före skatt, som landade på en förlust på 2,6 miljarder kronor.

Det har varit ett turbulent år för fastighetsbolaget med återkommande anklagelser om misskötsel från blankarfirman Viceroy Research, som inledde sitt fälttåg mot SBB i slutet på februari.

SBB har bland annat tvingats publicera en uppdaterad kassaflödesanalys för 2021 efter att Viceroy påpekat att den ursprungliga redovisningen inte överensstämde med förändringar i balansräkningen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten justerades då med 52 miljoner kronor. I delårsrapporten för andra kvartalet har dock samma post omarbetats på nytt, nu skiljer det 8 Mkr från den ursprungliga redovisningen.

Varför det och vad beror den här skillnaden på?

”Det beror på att utdelningarna från intressebolag har lyfts upp, något vi upplyser om i rapporten. Det är däremot inte någon skillnad på sista raden, utan det handlar bara om justeringar däremellan.”

Ilija Batljan har sagt att uppståndelsen kring bolaget till stora delar handlar om skuldsättningen, vilket gör tillgångsförsäljningar till ett naturligt nästa steg. Sedan slutet på april har bolaget sålt fastigheter och finansiella placeringar för totalt 9,5 miljarder kronor.

Innan årets slut ska den siffran upp till mellan 14 och 15 miljarder, enligt Ilija Batljan. Trots att han tidigare indikerat att försäljningarna ska landa på cirka 12 miljarder i samband med att han gästade Di:s scen i Almedalen.

”Det som jag avsåg var de här 9 miljarderna, och vi ska sälja för ytterligare 5”, säger Ilija Batljan och tillägger att samtliga genomförda försäljningar rör sig om direkta kontantbetalningar till SBB.

Samtidigt väcker den allt mer utsatta kassapositionen frågor om bolagets fortsätta utdelningsmöjligheter. Kassan hade vid utgången av andra kvartalet krympt till 5,4 miljarder kronor mot runt 9,9 miljarder kronor den 30 december. Ilija Batljan är dock långt ifrån orolig.

”Vi har återbetalat korta skulder – i form av certifikat – som nu är ned till mellan 4,3 och 4,4 miljarder från 11 miljarder kronor vid årsskiftet. Tittar man på obligationssidan handlar det om 3,7 miljarder som förfaller inom de närmaste tolv månaderna. Vi har redan återbetalat 500 Mkr och från de försäljningar som vi har gjort räknar vi med att få in 4,6 miljarder under tredje kvartalet”, säger han.

För 2021 ska SBB ge utdelningar på strax över 2,3 miljarder kronor till aktieägarna. Just utdelningsfrågan fick också stort utrymme av Ilija Batljan i rapportens vd-ord där han slog fast att bolagets policy ligger fast. Till Di sätter han ned foten i ärendet på frågan om SBB verkligen har råd att dela ut på samma nivåer framåt.

”Vi har fastigheter för 157 miljarder och vi har ytterligare bundna pengar i våra JV:s (samriskbolag). Vi ser goda möjligheter att kunna fortsätta sälja fastigheter samt andelar i JV:s och använda pengarna för amortera skulden medan våra underliggande kassaflöden kommer att leverera utdelning till våra aktieägare”, säger Ilija Batljan.

När det gäller SBB:s kassaposition har användningen av en så kallad Total Return Swap (TRS) rönt stor uppmärksamhet. Det är ett slags finansiellt kontrakt som gör att man kan ta del av avkastning från exempelvis en aktie utan att själv äga den.

”Givet hur mycket frågor vi får kring vår TRS ska jag säga att det kommer att ingå i vårt jobb kring att öka transparensen. Vi ska se till att göra de förenklingar som krävs för att det ska vara lättare för alla att se hur SBB levererar resultat”, säger Ilija Batljan.

När det kommer till SBB:s ägande i intressebolag är innehavet i bostadsutvecklaren JM bland de största. Det uppstod stor förvirring när SBB i mitten på juni meddelade att bolaget ser över JM-innehavet, för att sedan skicka ut ett nytt pressmeddelande där man förklarade att innehavet i bostadsutvecklaren ska ses som långsiktigt.

I rapporten för andra kvartalet presenterar SBB en ”genomgång av värdet” på sitt innehav i JM. Där uppger SBB kontrollposten i bostadsutvecklaren ”i alla situationer skulle betinga en relativt stor premie”, exempelvis vid en avyttring.

Hur kan ni påstå det, inte minst givet att transaktioner där en huvudägare säljer av sin post normalt sker till rabatt?

”Vår kommentar handlar om att vi har en kontrollpost i JM. Den tänker vi inte sälja. Utan att säga något konstigt är jag övertygad om att det finns intresse för vår kontrollpost.

Kan du utveckla det?

”JM är ett långsiktigt innehav för oss. Det jag säger är att JM är ett bra bolag och att äga 30 procent av ett bra bolag kommer det alltid att finnas intresse för.”

Dessutom hänvisar SBB till JM:s volymviktade kurs under innehavstiden till varför det inte föreligger något skäl för en nedskrivning av anskaffningsvärdet på innehavet. Detta trots att marknadsvärdet på JM-aktierna rasat med drygt 45 procent i år.

Varför är den volymviktade kursen relevant i prövningen av nedskrivningsbehovet eller något annat sammanhang?

”Den är relevant i alla sammanhang som en jämförelse hur marknaden värderat JM under vår innehavsperiod. Det som främst är relevant för oss är vår bedömning av vilka kassaflöden som JM kan leverera till oss i form av utdelningar eftersom det är ett långsiktigt innehav.”

Vad gäller utdelningar från JM uppger SBB att man räknar med att få in 63 kronor per aktie under de kommande tre åren.

Hur kan ni göra det utifrån utvecklingen på aktie- och räntemarknaden?

”Allt kan svänga snabbt och då måste vi förhålla oss till det. Vi kommer självklart att uppdatera det här varje kvartal. Sedan är det här inte enbart vår bild. Vi har gjort vårt eget jobb, men också tagit del av ett antal analytikers estimat. Och vår bedömning skiljer sig inte från deras.”

Förra veckan stod det även klart att kreditvärderaren S&P sänker utsikterna för SBB:s kreditbetyg, vilket är BBB-, till negativa. Ett höjt kreditbetyg har länge varit ett mål för vd Ilija Batljan.

Hur ser du på risken att det blir ett lägre betyg?

”Vi ser nu att våra obligationspriser stiger kraftigt sedan S&P började med sitt jobb. Ur det perspektivet har vi fått ett större förtroende på obligationsmarknaden. Det känner jag mig trygg i. Sedan måste vi fortsätta leverera när det gäller försäljningar för att sänka vår belåningsgrad. Vi ska stärka vårt kreditbetyg, inte försvaga det.”