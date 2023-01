Sydkorea: Oklart om nordkoreansk ex-minister avrättats

Enligt källuppgifter som publicerats av en av Japans största tidningar, Yomiuri Shimbun, avrättades Ri någon gång under förra året. Klart är att han inte har synts till i det offentliga sedan i december 2019 och att han formellt petades och ersattes månaden därpå.

Sydkoreas nationella underrättelsetjänst har delgivit ett utskott i nationalförsamlingen vad man vet om saken. Det är bekräftat att han har rensats ut, men inte att han har blivit avrättad, rapporterar sydkoreanska medier som nyhetsbyrån Yonhap och tidningen Chosun Ilbo. Det sades inte heller något nytt om varför han skulle ha petats.

Den erfarne diplomaten Ri Yong-Ho utsågs till utrikesminister 2016 och spelade en viktig roll i Nordkoreas förhandlingar med Trump-regeringen i USA. I samband med dessa besökte Ri också Stockholm, där han träffade Sveriges dåvarande utrikesminister Margot Wallström (S) under tillknäppta former. Ri var också stationerad vid Nordkoreas ambassad i Stockholm under några år på 80-talet.

Det är inte ovanligt att politiska företrädare hamnar i onåd och straffas med döden i diktaturen Nordkorea, men det är sällan det görs några officiella tillkännagivanden om det.