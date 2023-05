Sweden Buyers Club hade en tillväxt på 14 procent första kvartalet

Medlemsintäkterna uppgick under kvartalet till 4,2 miljoner kronor (2,9), en ökning med 41 procent.

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-2,1) och nettoresultatet var -1,6 miljoner kronor (-2,1).

”Anskaffningskostnaden per kund uppgick till rekordlåga 93 kronor i snitt under årets första kvartal. Det kan jämföras med 294 kronor under samma period föregående år. Denna förbättring sker dessutom samtidigt som vi ökar antalet nya kunder”, skriver bolagets vd Emil Henriksson i delårsrapporten.