Swedbank bättre än väntat

Den svenska bolåneportföljen ökade under kvartalet med 10 miljarder kronor till 781 miljarder kronor, drygt 1 procent mer än vid utgången av det första kvartalet. I årstakt handlar det om en tillväxt på 6 procent, jämfört med den svenska bolånemarknaden som växte med knappt 7 procent.

Det för bolånetunga Swedbank viktiga räntenettot uppgick under kvartalet till 6,3 miljarder kronor, vilket är linje med förväntan och i nivå med föregående kvartal.

På onsdagsmorgonen presenterade Swedbank sin halvårsrapport, och den visar på en ökande vinst under årets andra kvartal. Rörelseresultatet skrivs till 7,4 miljarder kronor, vilket är 11 procent över förväntan och 23 procent mer än under motsvarande period förra året. I resultatet från det andra kvartalet ligger dock en engångseffekt på 677 miljoner kronor från försäljningen av kreditinformationsföretaget UC, och rensat för det uppgick rörelseresultatet till 6,7 miljarder kronor.

De totala intäkterna under kvartalet var 11,8 miljarder kronor, eller 11,1 miljarder kronor rensat för engångsintäkten från försäljningen av UC. I intäktsraden ligger också en positiv valutaeffekt på 100 Mkr.

Kostnaderna uppgick till 4,3 miljarder kronor, att jämföras med förväntade 4,2 miljarder kronor. Kostnadsökningen på 93 Mkr från föregående kvartal förklarar banken med högre utvecklingskostnader. Det sedan tidigare aviserade kostnadstaket på 17 miljarder kronor för 2018 respektive 2019 ligger fast.

Swedbank gör samtidigt en nedskrivning på 282 Mkr för utvecklingen av ett nytt informationslager samt ett risksystem som nu skrotas. I stället ska banken "bygga vidare på en i koncernen redan etablerad baltisk lösning".

Banken redovisar också positiva kreditförluster uppgående till 135 Mkr, vilket förklaras av återföringar av tidigare reserveringar samt något förbättrade utsikter för oljerelaterade sektorer, uppger Swedbank.

Swedbanks avkastning på eget kapital ökade jämfört med föregående kvartal till 19,2 procent. Det så kallade K/I-talet, det vill säga kostnadsmassan i relation till intäkterna, minskade under det andra kvartalet till 0,36 jämfört med 0,39 under första kvartalet och 0,38 under motsvarande kvartal förra året.

Justerat för engångsintäkten från försäljningen av UC uppgick avkastningen på eget kapital till 17,1 procent och K/I-talet till 0,38.