Sveriges sista skinnfabrik tar steget in i USA

Det dova ljudet från symaskinerna blandas med småprat, skratt och bläddrande bland mönster och skinnprover. Skinnfabriken i den lilla byn Gärdås utanför Malung är – bakom den anspråkslösa entrédörren – en uppvisning i vad äkta sömnadshantverk handlar om. Sömmerskorna Helen Matsson och Ingela Lundin har tillsammans flera decenniers erfarenhet av att sy kläder i skinn och i dag är det dags att ge sig in i ännu en beställning från varumärket Martin Key

Skinnfabriken PG Elfström utanför Malung startades 1938 och drevs av flera generationer fram till konkursen 2020. Martin Mann hade vid det laget anlitat fabriken för produktion av sina skinnjackor i sju år och nu stod han plötsligt utan tillverkare.

”Hela min grundidé bygger på svensk hantverkstradition. Nu blev jag antingen tvungen att flytta produktionen utomlands eller rädda fabriken.”

”Jag tog mig vatten över huvudet”, säger Martin Mann om sin första kollektion. Foto: Ida Thunberg

Tack vare investerare som gick med in i projektet så blev det ett köp av konkursboet, där maskiner, varulager och två sömmerskor följde med.

Här inne skapas i dag jackor som säljs för tiotusentals kronor. De dyraste Martin Key-jackorna som har sålts hade en prislapp på 350.000 kronor.

Enligt honom själv har bland andra fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo, skådespelarna Mikael Persbrandt och Alexander Skarsgård och dj-stjärnorna Alesso och Axwell burit hans jackor.

Martin Key har även gjort en kollektion, som är aktuell just nu, tillsammans med designern Lars Wallin och har samarbetat med bland andra Lamborghini och hårdrocksbandet Motörhead ihop med trummisen Mikkey Dee.

”Varje jacka är måttsydd. Vi gör en jacka åt gången. Vi gör alltifrån mönstret till tillskärning och sömnad fram till den färdiga jackan”, säger Martin Mann.

Varje jacka har även en namnbricka i silver med en svart diamant som gjuts i Bergkvara utanför Kalmar. På brickan är ägarens namn, jackans nummer och produktionsdatum är ingraverat. Nästa stora steg är att ta steget in i USA.

”Den första butiken ska öppna i Los Angeles och den andra i New York.”

Tioårsplanen innefattar även butiker i London, Dubai och Tokyo.

Martin Mann var i ungdomen en lovande basketspelare på landslagsnivå med stora drömmar om att bli första svensken i NBA, men efter ett tufft år på basketgymnasiet så valde han att hoppa av och avstyra planerna på college i USA. Han spelade en tid för Varbergs basket i division ett, men slutade med sporten när han var 21 år.

”Jag la ner hela min själ i basketen. Men jag var tvungen att inse att jag inte var tillräckligt bra för mina mål. Jag la av och var helt förstörd en period. Det hade ju varit allt för mig”.

Martin Key Verksamheten drivs i två bolag, där fabriken är det ena och klädförsäljningen det andra. Bolagen ägs av Martin Mann och olika investerare, bland annat Peter Arnesson. Omsättning 2022: 3,1 Mkr Prognos omsättning 2023: Ca 6 Mkr Ett annat ben i verksamheten är tillverkning av väskor, skor och skinn-accessoarer i en fabrik i Italien.

Martin Mann berättar att han hade stora koncentrationsproblem under skoltiden och gick ut gymnasiet med 13 IG (icke godkänd).

”Jag fick många gånger höra ”vad ska det bli av dig egentligen?”. Men jag tror faktiskt att det sporrade mig sedan. Jag ville visa att alla hade haft fel om mig.”

När han till slut hade accepterat att han aldrig skulle bli basketproffs så bestämde sig Martin Mann: han skulle bli modestylist. Han fick praktikplats på Svenska moderådet och flyttade till Stockholm.

”Jag jobbade som butiksbiträde, butikschef, inköpare, modeassistent med mera. Under de 19 år som har passerat har jag nog gått igenom alla steg som har med mode att göra.”

Att starta ett eget varumärke blev snart en ny dröm och Martin Key föddes. Namnet kommer av att detta är hans nyckel – hans ”key” – i livet. Först blev det ett försök med jeansplagg.

”Men jag tog mig vatten över huvudet genom att göra en hel kollektion på en gång. Jag gick på för många nitar och hade till sist 86 öre kvar på kontot. Jag och min nuvarande fru Ebba fick flytta hem till mina föräldrar i Varberg. Det var inte jätteroligt som 31-åring...”

Efter tre månader återvände de och Martin Mann började om från början igen och började jobba som butiksbiträde.

”För mig var det ju tio steg tillbaka. Men jag var tvungen att tjäna pengar. Men en dag gick jag förbi en butik och en skylt där det stod ”Handgjorda skinnjackor från Malung”. Jag googlade och ringde upp fabriken.”

Skinnfabriken i den lilla byn Gärdås utanför Malung är en uppvisning i vad äkta sömnadshantverk handlar om. Foto: Ida Thunberg

Samarbetet började med att Martin Mann designade och beställde en jacka, som han åkte ner till Stockholm och sålde när den var klar. Sedan blev det två jackor, därefter fem.

”Så småningom öppnade jag min första butik”

Idag ligger Martin Key-butiken i centrala Stockholm. Den fungerar framför allt som ett showroom där kunderna kan se och prova olika modeller och få inspiration och sedan skapa sin egen jacka med önskade detaljer, tillsammans med Martin Mann och fabrikens sömmerskor.

Nu är målet att fortsätta växa.

”Bolaget har fått en jättefin värdering på 30 miljoner kronor och vi har fantastiskt bra investerare med oss.”

Martin Mann håller fram sin telefon och visar sin omslagsbild; ett citat av skådespelaren Steve Martin: ”Be so good that they can’t ignore you”.

”Jag har haft det citatet på telefonen i elva år. Det är min ständiga drivkraft och mål; att göra det jag gör bäst av alla.”