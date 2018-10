Sveriges mest uppmärksammade konstverk fyller jämnt

I september 1988 avtäcktes ett av Sveriges internationellt mest kända konstverk utanför FN-skrapan i New York. Under de 30 år som gått sedan dess har Carl Fredrik Reuterswärds klassiska ”Non-Violence”, blivit en global symbol för fred och konfliktlösning. I veckan uppmärksammades 30-årsjubileet med en särskild ceremoni i New York.

I dag finns symbolen som skulptur på över 30 platser världen över. Originalet i brons kan ses på Moderna museet i Stockholm. Men även i Göteborg, Malmö, på Olympiska museet i Lausanne och på förbundskanslerskansliet i Berlin finns varianter av revolvern.

Den har också gett upphov till en välgörenhetsstiftelse med samma namn, som jobbar med att utbilda barn och ungdomar i fredlig konfliktlösning.

”Det där med icke-våld var verkligen Carl Fredriks grej”, säger Jan Hellman, grundare och styrelseordförande för Non-Violence Foundation.

”Hans pappa var militär, hans farfar var militär. Och själv var han total vapenvägrare.”

Efter uppförandet i New York åkte Carl Fredrik Reuterswärd och Jan Hellman tillsammans jorden runt för att marknadsföra fredssymbolen. Det var en omtumlande tid, berättar Jan Hellman.

”Vi var på Alexanderplatz i Östberlin och lämnade samma dag som muren officiellt togs ner. Vi var på Röda torget under perestrojkan.”

Väl hemma insåg Jan Hellman revolversymbolens bildliga sprängkraft – trots dess enkelhet. Efter att ha fått konstnärens välsignelse startade han tillsammans med en bekant Non-Violence Foundation som ett försök att ta vara på den kraften.

I dag har stiftelsen 400 anställda och verksamhet i 30 länder. Sedan starten 1993 har man utbildat 50.000 lärare och över åtta miljoner unga människor.

”Symbolen spelar en stor roll. Det är den som binder oss samman”, säger han.

I Sverige vänder sig verksamheten till barn och ungdomar mellan 10–19 år, men den stödjer även lärare, ledare, sportcoacher och volontärer som vill lära ut hur man löser konflikter utan våld och bygger självkänsla.