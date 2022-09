Sveriges första webbmakare drar till USA

Per Östlund bläddrar i en norsk morgontidning, och hummar lätt för sig själv.

”Papperstidningen kommer att leva längre än vi tror, även om den lär gå från att vara en breaking news-kommunikatör till en produkt som erbjuder fördjupning. Men vår framtid hänger inte på hur eller om en tidning trycks, utan snarare på hur den tilltalar sina läsare genom sin utformning.”

Per Östlund är vd och huvudägare för Roxen, ett östgötskt företag som utvecklar nästa generation av verktyg för produktion av nyhetstidningar.

”Många mediehus kämpar med ålderstigna produktionssystem för sina pappers- och e-tidningar, vilket är ett hinder i affärsutvecklingen. Vi har i stället valt att prioritera områden där vi har möjlighet att ligga i framkant, och där vår utveckling gör skillnad”, säger han.

Sent i våras skapade Roxen nyhetsrubriker när det blev klart att The Philadelphia Inquirer, en av USA:s främsta morgontidningar, valde att satsa på företagets plattform i sitt stora designomgörningsprojekt. Per Östlund beskriver tidningen som en stor kund med enorm räckvidd som under de senaste åren har gjort betydande investeringar i ett avancerat system för online media, men där investeringarna i tidningarna länge halkat efter.

”Detta har resulterat i låg effektivitet, spretigt arbetsflöde och sämre kontroll över slutprodukten. Nu är vi med och skapar en ny medieprodukt som uppfyller läsarnas krav på en modern och lättillgänglig design samtidigt som redaktionens arbete effektiviseras och mer resurser kan läggas på att skapa unikt innehåll.”

Roxens verktyg används i dag av en lång rad medieföretag i Europa samt Nord- och Sydamerika. Flera av de senaste kunduppdragen har kommit till genom ett nära samarbete med Washington Posts teknikutvecklingsbolag Arc XP.

”Våra satsningar på utveckling är drivna av kundernas behov. Bland annat handlar det om att skapa förutsättningar för en hög grad av automatisering i produktionen av olika typer av nyhetsmedia.”

Foto: Henrik Lenngren

80 procent av Roxens omsättning går på export, och innan coronapandemin hade företagets resande tekniker guldkort hos de flesta flygallianser runt om i världen. Men under pandemin ställde även Roxen om till hemarbete – vilket blev en oväntad succé.

”I stället för att kuska världen runt för att göra installationer har vi insett att vi faktiskt kan sköta allt på distans från Linköping. Vi har ’cloudifierat’ vår tjänst som nu snurrar i Amazons moln, och det innebär en mängd positiva effekter även för våra kunder. Det har också gjort att vi har kunnat accelerera på andra håll”, säger Per Östlund.

Trots att pandemin har drabbat mediebranschen med vikande annonsintäkter ökade Roxen ifjol sina licensintäkter med 14 procent.

”Även fast vi har fått ombord fler och större kunder upplever våra medarbetare att deras arbetssituation är mer harmonisk”, säger Per Östlund med ett snett leende.

Han konstaterar att it-tekniker ofta ”försvinner långt in i koden”, och att omstartskostnaden blir hög om man på grund av att ha blivit avbruten på det fysiska kontoret tappar tråden.

”Förr skrev våra medarbetare ’stör ej’ på post it-lappar på sina stolsryggar. Det problemet finns inte längre. De dagar vi samlas på kontoret fokuserar vi på gemensam problemlösning, i övrigt får de som vill jobba hemifrån. Vi har satsat på att alla ska få höj- och sänkbara skrivbord, ordentliga stolar, luftkonditionering och stora monitorer. Man ska inte behöva ha sämre arbetsmiljö bara för att man jobbar hemma.”

Nästa år firar Roxen 30-årsjubileum, och företaget har en historia av pionjäranda. På Linköpings universitet skapade företagets grundare, däribland Per Hedbor och Mattias Wingstedt, i februari 1993 det som ansågs vara Sveriges allra första webbsida – och en av de första i världen.

”Roxen surfade på dot.com-vågen och växte ohejdat under några år. Men till skillnad från många av kollegerna finns vi fortfarande kvar och är ett lönsamt bolag.”, säger Per Östlund.

Själv klev han in som vd – och huvudägare – 2011 då företaget avnoterades från börsen.

”Jag förälskade mig tidigt i bolaget och såg en möjlighet att få bidra till mer fri och oberoende media. Det fanns värden att utveckla och affärsmöjligheter i en mediamarknad i omvandling.”

Att Roxen nu fått in The Philadelphia Inquirer som kund beskriver Per Östlund som en fjäder i hatten.

”Det är vår största gemensamma kund med Arc XP. Nästa gång The Inquirer gör ett scoop får vi anledning att känna oss lite delaktiga. Det känns kul.”

Roxen var publikt mellan 2002-2011, men avnoterades för elva år sedan. Än i dag har bolaget dock över 200 ägare i bolaget, där aktielistan innehåller en hel del namnkunniga profiler – inte minst från dot.com-eran – däribland Jonas Birgersson, Bo Dimert och Carl Hirsch.

”Roxen är i rätt sammanhang i dag och nu börjar vi nå en tillväxttakt där vi känner oss bekväma. För snabb tillväxt är för mig inget självändamål; det skulle äventyra kulturen och företagets långsiktiga ambitioner.”

Roxen Omsättning 2021: 20 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader 2021: 1,9 Mkr. Största ägare: Per Östlund, familjen Grosskopf, ALMI Invest Östra Mellansverige, Spiltan. Antal anställda: 16.