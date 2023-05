Sveriges bästa mobilitetsstäder 2023: Linköping

Linköping Placering: 5:a Poäng: 0,76 av 1,00

”Vi är bra på cykel i Linköping, inte minst tack vare Cykellänkarna”, säger Sandra Viktor som arbetat i ett decennium med mobility management och många utvecklingsprojekt för att främja hållbar mobilitet i Linköpings kommun.

Vägarna har breda dubbelriktade cykelbanor separerade från gångytor anpassat till pendlare, med bortbyggda konfliktsituationer med motorfordon och gående och plats för vila och pumpning av cykeln på pausplatser lite här och var.

”Vi har jobbat med ljusdesign längs cykelvägarna för att skapa en trygg och vacker transportväg”, säger hon.

Säkert är att Linköpings kommun har många projekt på gång. Ett innovationsprojekt drivs ihop med Östgötatrafiken och The Train brain som vars AI- modell kan hjälpa parterna förstå rörelserna i staden. ”Genom att vi samkör öppen data från oss, Östgötatrafiken, SCB och hämtar in data från telekomoperatören Tre och stoppar in den i en AI-baserad analystjänst så kan vi exempelvis direkt se var vi bör utveckla mobilitetshubbar”, säger Sandra Viktor.

”På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklas nu även en ny verksamhetsplattform som med bra data in kan paketera den i nya smarta tjänster för bättre planeringsunderlag och analyser. Att generellt jobba mer med digital infrastruktur och bättre datamängder är med andra ord väldigt aktuellt”

Vad mer hoppas ni få ut av AI-projektet?

”Att kollektivtrafiken kan bli ännu bättre och byten smartare genom att faktiskt se hur rörelsen och förutsättningarna ser ut för människorna i staden, ett beslutsstöd för utveckling och investeringar. Det handlar helt enkelt om att jobba smart, att förstå behov och lägga pengar på rätt saker”, säger hon.

Ostlänken upptar mycket resurser nu och det är inte så konstigt eftersom det är den största stadsomvandlingen Linköping står inför någonsin. Den ska byggas genom Linköping och ett nytt resecentrum ska byggas vilket genererar nya behov och flöden. Här kan vi också använda AI för analys och prognostisering så vi får till allt så rätt och smart vi kan idag”, säger Sandra Viktor.

Kopplat till projektet med Ostlänken kommer Linköpings kommun i samverkan med Linköpings universitet att ha en doktorand inom rättvis klimatomställning med fokus på mobilitet. Tjänsten är en del av en nationell forskarskola finansierad av Formas.

”Vi har en utmaning med att få en sammanhållen och tillgänglig stad för alla och hoppas utveckla insikter och kunskap i samarbete med akademin. Det är ganska unikt att knyta akademin så nära förvaltningen men vi måste vara en lärande och utvecklingsorienterad organisation för att kunna växla upp klimatomställningstakten och bygga en resurseffektiv stad med hög livskvalitet för alla i den”, säger Sandra Viktor.

Doktoranden börjar i höst och Sandra Viktor kommer att vara handledare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Linköping håller på att ta fram en ny parkeringsnorm som bättre ska matcha den utveckling som sker inom mobilitetsområdet.

”Tanken är att säkerställa kvalitet i kombination med ökad flexibilitet där exploatörer får större frihet att avgöra vilket mobilitetsutbud som är attraktivt för de som ska köpa eller hyra deras bostäder och lokaler”, säger Sandra Viktor.

Linköping har sedan tre år tillbaka tre självkörande minibussar som trafikerar Universitetet och Vallastaden, tre kilometer öster om innerstaden, och nu undersöks utvecklingsmöjligheterna om bussarna framöver kan köras ”on demand”, ”remote” och leverera gods.

”Bussarna har varit väldigt populära. Från starten 2020 till i dag har 11 000 resenärer rest med bussarna”, säger Sandra Viktor.

Bussarna ger kommunen goda insikter om man bör anpassa infrastruktur och drift för självkörande fordon. Flera tvärvetenskapliga forskningsstudier pågår ständigt kring såväl beteendet mellan människa och fordon som rent tekniska.

Tre frågor till... ... Sandra Viktor, miljösamordnare med fokus på mobilitet samt processledare för Klimatneutrala Linköping

Vilken är den viktigaste frågan för att Sverige ska klara klimatmålet? ”Eftersom transportsektorn står för en tredjedel av alla utsläpp måste vi jobba med ett hållbart system för mobilitet, skapa tillgänglighet och utbud och få invånarna att röra på sig och inte endast jobba med bilnormer. Bilen och bilpooler är bara en del av systemlösningen.”

Vad kan kommuner göra? ”Vi har en stor rådighet när det gäller att möjliggöra samverkan mellan näringsliv, innovation, forskning, medborgare och politiker för att bygga förståelse och ta fram bättre förutsättningar för systemlösningen. Det kan handla om infrastruktur, teckna samverkansavtal med mobilitetföretag och samarbeta med byggaktörer.”

Hur tar du dig själv till jobbet? ”Jag går eller cyklar.”