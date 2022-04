”Sverige skulle bli mer ensamt än idag”

Många risker hänger över Sverige och Finland under en Nato-process, oavsett beslut.

Före påskhelgen lämnar den finska regeringen sin säkerhetspolitiska redogörelse. På torsdagen skrev Iltalehti att Sanna Marins regering samtidigt kommer att avisera att den vill se en ansökan. Två veckor senare ska de säkerhetspolitiska överläggningarna i Sverige om inte minst Natofrågan vara klara.

Generalsekreterare Jens Stoltenberg har gett besked att länderna skulle få hjälp med säkerheten under en ansökningsprocess, som kan ta månader då den kräver behandling i Nato-ländernas 30 parlament.

För statsminister Magdalena Andersson handlar beslutet om en värdering av Sveriges säkerhet – nu och i framtiden. I luften hänger upprepade hot från Ryssland om allvarliga militärpolitiska konsekvenser och vedergällningsåtgärder. Den medvetna kränkning av luftrummet som genomfördes av ryska stridsplan, enligt TV4 möjligen kärnvapenbestyckade, i början av mars var en hotfull påminnelse. Experter ser risker och hot under hela processen.

”Den mer riskfyllda perioden är från det att diskussioner inleds tills man beslutar sig för att söka. Jag menar att det är i det formativa skedet som någon skulle kunna påverka beslutet”, säger Axel Wernhoff, ambassadör vid Sveriges Natodelegation.

Charly Salonius-Pasternak, forskare vid Finlands motsvarighet till Utrikespolitiska institutet FIIA, menar att de större riskerna kommer efter ett besked om att ett land vill ansöka.

”Målet är att vissa Nato-medlemmar ska komma fram till att man inte kan ha Sverige eller Finland som medlemmar”, säger Charly Salonius-Pasternak.

”I Sverige och Finland betyder det risk för hybridhot, cyberangrepp, användning av flyktingar som vapen och militäroperationer. Det kan handla om att kränka luftrum och på det sättet visa militär makt, det kan handla om att hota med att använda militärmakt”, säger han vidare.

Om Finland blir medlem men inte Sverige – ett tänkbart scenario enligt utrikesminister Ann Linde till DN på onsdagen – så blir Sverige mer ensamt än tidigare.

”Möjligheten för samarbete i kris eller krig tror jag skulle minska markant. På det sättet skulle Sverige bli mer ensamt än man är i dag”, säger Charly Salonius-Pasternak som pekar på att att Nato tvingat Polen hålla tillbaka sin vilja att hjälpa Ukraina mer för att inte organisationen ska bli indraget i konflikten.

”Jag kan tänka mig att det blir exakt samma dynamik om Finland vill hjälpa Sverige”, säger han.

Nato-dörren kommer inte att vara öppen för all framtid påpekar en person med stor insyn, som spår att det kan bli svårt för försvarsorganisationen att ta in nya medlemmar under ett nytt kallt krig.

”Den stora risken är att vi om ett år inte är med. Det är en oändligt mycket större risk än processen när vi går med.”