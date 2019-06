Svenskt väder ger lyft för Afrikas bönder

”Deras enda källa till vatten är regnet, så de blir oerhört beroende av det. Vi kan gå in och minska risken i varje steg från vad de ska odla och var de ska odla till vad som passar att göra i dag. Kan de tajma användning av gödsel, inhyrning av traktorer och skördandet med rätt väder kan de få oerhört mycket bättre resultat”, säger hon.

”De har själva signat upp för tjänsten. Då de lever under extrem fattigdom visar det vilket värde vi kan tillföra, eftersom de annars inte skulle ha råd med en sådan digital tjänst. Dessutom är det bara 3 procent av dem som börjat prenumerera som slutar”, säger Liisa Smits.

Det var när Liisa Smits forskade kring satellitdata vid University of Washington i Seattle som idén väcktes till det som senare blev Ignitia, ett Stockholmsbolag som utvecklat en tjänst med superlokala väderleksprognoser för att bönder i Västafrika ska kunna öka sina skördar.

Under det brutna räkenskapsåret 2017/2018, som slutade i augusti förra året, var Iginitas nettoomsättning strax under 11 miljoner kronor med en förlust på ett par hundratusen kronor. Året före gjorde bolaget en vinst på 2,8 Mkr.

Uträkningarna görs av algoritmer som Ignitia utvecklat och prognoserna tas fram i en superdator i Stockholm innan de skickas ut till bönderna via sms.

Brasilien och Indonesien finns på radarn för den fortsatta expansionen, som antingen kan finansieras genom att företag som säljer utsäde eller gödsel till bönderna också bakar in väderlekstjänsten – eller genom en ny riskkapitalrunda. Bolaget tog i fjol in cirka tio miljoner från Norrsken, Hack VC and Finca Ventures.

”Vi tittar på att ta in 4–5 miljoner dollar i nytt kapital, men då gäller det att vi gör en ganska ordentlig lansering för att det ska vara värt det. Alternativet är att gå via ett par större kunder, eftersom vi då kan serva bönderna snabbare utan att behöva leta upp dem. Nackdelen är att vi ofta får pengarna först när vi börjar leverera tjänsten, vilket tar längre tid”, säger Liisa Smits.