Svenskt på topplistan – här är mest sålda böckerna 2020

Det är Svenska förläggarföreningen och Svenska bokhandlarföreningen som har sammanställt all försäljning över böcker som har sålts under fjolåret. Statistiken omfattar alla fysiska exemplar som har sålts i handeln eller via nätet och en stor del av ljudböckerna, men inte ljudböcker som ingår i abonnemangstjänster. Den som vill veta hur den kompletta digitala försäljningen samt via bokklubbar har gått under 2020 får hålla sig till tåls ytterligare en månad.

Årets allra mest sålda bok är ”Spegelmannen”, den åttonde boken i sviten om kriminalkommissarie Joona Linna. Bakom står pseudonymen Lars Kepler, det namn som makarna Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril har beslutat sig att använda för sina gemensamma alster.

Det första, ”Hypnotisören”, kom ut 2009 och sedan dess har succén varit ett faktum. Det tog exempelvis mindre än en månad efter släppet i slutet av oktober för ”Spegelmannen” att sälja i 200.000 exemplar. Sammanlagt har Keplerböckerna sålt i mer än 15 miljoner exemplar världen över.

Överlag är det mycket svenska författare på topplistorna i år. Ett par internationella inslag finns dock, såsom Barack Obamas självbiografi och Delia Owens omtalade ”Där kräftorna sjunger”

Listan över årets mest sålda facklitteratur toppas av ”Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk” av Björn Natthiko Lindeblad, Caroline Bunkler och Navid Modiri, följt av Johanna Bäckström Lernebys omskrivna ”Familjen”.

2020 års mest sålda barnbok blev David Sundins ”Boken som inte ville bli läst”. På barntopplistan har Camilla Brincks Musse & Helium-svit och Martin Widmarks Lasse Maja-serie, som precis blivit tv-serie på nytt, hela fem böcker med var.