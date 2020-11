Ryska Strontium, kinesiska Zirconium och iranska Phosphorus är några av de hackergrupper som har siktet inställt på presidentvalet i USA. Tillsammans har de redan genomfört många tusen attacker mot valkampanjer, politiska partier och universitet.

”Det är starka politiska och ekonomiska intressen som anlitar hackarna, säger Stina Ehrensvärd”, grundare och vd för Yubico.

Bolagets främsta produkt är en nyckel som sätts i en dator eller läggs mot en telefon för en säker inloggning. Inför valet har tusentals nycklar sålts till kandidater och kampanjmedarbetare, men också till vallokalerna.

”Efter att Hillary Clintons kampanj för fyra år sedan blev hackad via så kallat nätfiske har både valkampanjer och myndigheter blivit bättre på säkerhetstänket”, säger Stina Ehrensvärd.

Nätfiske är den klart vanligaste typen av cyberattack, och går ut på att komma åt ett lösenord eller en pinkod genom ett mejl där mottagaren luras att klicka på en länk eller ladda ner en fil.

Men attackerna har blivit mer sofistikerade, och hackare kan numera ta sig in utan att det märks.

Yubicos försäljning har fördubblats sedan april 2020, framför allt eftersom cyberattackerna under pandemin har blivit vanligare och mer sofistikerade. Med hemarbete har företags svagheter i cyberförsvaret också blivit tydligare.

”Många säkerhetslösningar som fungerade när människor satt inne på kontor är inte anpassade för att folk ska jobba hemifrån”, säger Stina Ehrensvärd.

Det är med andra ord mycket att stå i för det svenska it-säkerhetsbolaget, med huvudkontor på Kungsgatan i centrala Stockholm. Här sitter normalt sett ett sextiotal personer. Fast dagen efter nya rekommendationer om hemjobb i Stockholm står kontoret nästan helt tomt.

Lejonparten av de drygt 270 anställda arbetar på kontoren i Silicon Valley och Seattle.

I dag använder 19 av världens 20 största teknikbolag Yubicos it-säkerhetsnyckel. Först av de stora var Google, som började använda produkten 2010. Nu har Yubico sålt mer än tio miljoner nycklar, varav en miljon till Google.

”Efter att Google börjat använda vår teknik blev de bra ambassadörer för oss. En säkerhetsingenjör som arbetade på Google tog ett nytt jobb på Facebook, och någon annan rekommenderade vår teknik till Dropbox och Salesforce, och så fortsatte det”, säger Stina Ehrensvärd.

Från val och politiska organisationer till näringslivet är cyberattacker ett växande problem. Grunden ligger i hur internet är konstruerat, menar Stina Ehrensvärd.

”Vi har på trettio år byggt en ny infrastruktur som samhället är helt beroende av, men som inte är designat för att vara säkert. Internet skapades för att forskare skulle skicka information till varandra.”

Är cyberattackerna ett hot mot demokratin?

”Att det påverkar demokratin är ställt bortom all tvivel. Kan man hacka sig in, missbruka, missleda, manipulera och undergräva demokratiska processer genom att ta sig in i system har vi problem, och det har vi i dag.”

Stina Ehrensvärd liknar utvecklingen med vad som hände när bilarna blev vanliga.

”För 60 år sedan fanns ingen säkerhet i bilar, då började Volvo och Autoliv utveckla säkerhetsbältet. Det är samma resa som vi gör inom cybersäkerhet nu”, säger hon och fortsätter:

”Nu har man äntligen blivit uppmärksam på problemen eftersom de blivit så allvarliga och så stora. På sikt måste vi göra som med biltrafiken, ha myndigheter som ställer hårda krav.”