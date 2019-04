Svenskt fika ska erövra Kina: ”Unika möjligheter”

Kina har drabbats av kaffefeber utan dess like. Överallt i landets storstäder kan man se hur små restauranger och butiker byter skepnad till trendiga kaffebarer, ofta med hembakat surdegsbröd, färgsprakande bakverk och en flora olika kaffebönor och bryggningsmetoder. Amerikanska jätten Starbucks öppnar i snitt ett nytt kafé var 15:e timme och den kinesiska uppstickaren Luckin planerar att slå upp dörrarna för inte färre än 2.500 nya fik bara i år. Det är med andra ord ingen enkel marknad som den svenska kedjan Wayne’s Coffee nu slår sig in på.

”Alla marknader är utmanande. Men Kina erbjuder unika möjligheter”, säger Mikael Komorowski, vice-vd for Wayne's i Kina, under en intervju på dess nyöppnade hak i centrala Shanghai.

”Vi har stora expansionsplaner.”

För drygt ett år sedan fick Wayne's nya ägare i den tyska företagsgruppen Tank & Rast Gruppe, vilket innebar aggressivare satsning på nya geografiska marknader. Förra året etablerade sig kedjan i Tyskland och Vietnam och planerar fortsatt expansion i Sydostasien. Totalt har man i dag 133 butiker i tio länder. Planen är att vid slutet av 2020 ha 40 kaféer i Kina, enligt Mikael Komorowski.

Det nya fiket ligger mitt i Shanghais mest populära shopping- och turiststråk, inklämt mellan de lummiga franska kvarteren och flodpromenaden the Bund. För en svensk gom är utbudet läskande, med kokostoppar, chokladbollar och klassiskt svenska mackor. Men det tycks fortfarande trögt att locka in lokala gäster. Under den timme som intervjun pågår kommer endast sex-sju personer in genom dörrarna varav två vänder på klacken efter att ha ögnat utbudet.

Mikael Komorowski, som flyttade till Shanghai i januari, säger att utbudet skruvats om för att falla kineserna i smak och poängterar betydelsen av lokalkännedom. Men fortfarande är all text på skyltfönstren mot gatan bara på engelska – inget på kinesiska. Lika så är mycket av informationen inne i lokalen. Slogans som ”We love fika, we love organic” säger troligen inte mycket för den icke engelsk- eller svensktalande majoriteten av kinesiska flanörer.

På frågan om hur Wayne's ska göra sig hörd på den extremt konkurrensutsatta marknaden kastar Mikael Komorowski ur sig lovord om ekologiskt tänkande, hållbar utveckling, matkvalitet och svensk fikakultur.

Som del i etableringen kommer kedjan att samarbeta med kända svenska varumärken, förklarar Shuang Li, vd för Waynes i Kina samt chef för kinesiska masterfranchisetagaren Jucheng. Bland annat ska de servera kaffe i Volvos nya showrooms, i samarbete med Ikea och på events för EF.