Svensken ska erövra kontinenten med dansk lakrits

En kort bilresa över Öresundsbron tar oss till fabriken i Hvidovre, strax utanför Köpenhamn. Vi har stämt träff med Fredrik R Nilsson, skåningen från Glumslöv, som sedan 2017 är bolagets vd. Han tog över efter att Johan Bülow klivit åt sidan och sålt majoriteten av sina andelar i bolaget till svenska Valedo som bland annat också äger danska kafékedjan Joe and the Juice.

Som 23-åring startade Johan Bülow sitt livsverk Lakrids by Bülow och den 7 juli 2007 öppnade han sin första butik på den danska ön Bornholm. Allt i butiken sålde slut på bara ett par timmar.

”Man kan säga att lakritsekvatorn går vid floden Main och följer ganska tydligt protestantismen”, säger Fredrik R Nilsson.

Och när man började experimentera med choklad var även danskarna tveksamma till en början, men marknadsstrategin; att provsmaka genererade en stor succé. I dag är Danmark den största marknaden med 40 procent, medan amerikaner är den största kundgruppen.

”Det är klart att vi kapitaliserar mycket på den enorma danska turismen.”

I London pryder Lakrids by Bülow delikatessavdelningen Harvey Nichols och i New York på Chelsea Food Market. Sverige är ett av få länder med renodlade lakritsbutiker och Lakrids by Bülow har en fin representation här.

”Vi har valt att inte höja priserna i Sverige, trots den svaga svenska kronan. Däremot är det i dagsläget mer intressant att öppna butiker i Tyskland och Norge, och fortsätta jobba med våra återförsäljare i Sverige, som det går fantastiskt bra för.