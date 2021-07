Svenske rådgivaren: ”Trump är inte korkad”

Så inleder Tomas J. Philipson sitt ”Sommar i P1”. I Sverige är han ett okänt namn, men under tre år var han hjärnan bakom president Donald Trumps ekonomiska politik.

”Trump har mina trasiga knän att tacka för alla råd”, säger Tomas J. Philipson.

Det var nämligen en knäskada som gjorde att den förre elitspelaren i volleyboll som 20-åring flyttade från Uppsala till USA för att studera. Nu är han professor vid University of Chicago och hans specialområden är hälso- och sjukvårdsekonomi.

Det är en unik inblick i Vita husets korridorer som skildras i sommarprogrammet. Under tre år var Tomas J. Philipson alltså en av president Donald Trumps allra närmaste ekonomiska rådgivare och fram till juni förra året ordförande i presidentens ekonomiska råd.

Han understryker redan i inledningen att hans uppgift i Vita huset endast var att ge sina bästa råd till Trump om ekonomisk politik, men levererar sedan ett 90-minuter långt försvarstal för hans presidentskap.

”Jag vet att många svenskar tycker att Trump var en udda och dålig president, men jag ska försöka förklara varför amerikanerna röstade fram honom. Som en konservativ ekonom gillade jag Trumps inställning till ekonomi och delade hans uppfattning om att avreglera och sänka skatterna för att stimulera fler jobb för de fattiga – vilket också skedde under hans tid. Därför var det ett lätt val att tacka ja till jobbet.”

”Att bara de rika tjänade på hans politik är helt fel, faktum är att de fattigas löner ökade mer än de rikas. Det berodde på att den privata sektorn tog fart innan pandemin bröt ut och den utvecklingen för de fattiga är jag mest stolt över under min tid i Vita Huset”, säger han bland annat i programmet.

För den redan från barnsben tävlingsinriktade ekonomen var de tuffa och ofta konfrontativa seminarierna på University of Chicago den ultimata skolan för en blivande presidentrådgivare.

Stämningen i det Ovala rummet var enligt Philipson nästan alltid lättsam, men för att vinna presidentens öra gällde det att vara toppförberedd och på några få minuter dra ut de viktigaste detaljerna.

”Trump ville gärna få i gång debatten bland oss rådgivare och kunde plötsligt säga: 'Tom, what's your opinion on this?'. Då förväntades man vara solid i sina argument för att inte skjutas ned av den andra sidan”, berättar han.

Att arbetet i Vita huset skulle ha präglats av kaos och styrts av president Trumps ymniga twittrande tillbakavisas bestämt av Tomas J. Philipson.

”Det stämmer inte alls, det var en väloljad beslutsprocess. När han twittrade något visste vi rådgivare redan att det var hans åsikt i frågan – många gånger sedan månader tillbaka.”

Han medger dock att stämningen på de månatliga luncherna med chefen för den amerikanska centralbanken, Fed, kunde vara lite spänd efter att presidenten utgjutit sitt missnöje med uteblivna räntesänkningar på Twitter.

Sitt beslut att arbeta för den kontroversielle amerikanske presidenten har Tomas J. Philipson tvingats försvara vid otaliga familjemiddagar hemma i Sverige.

”Europas bild av Donald Trump är ganska ensidig, många verkar tro att han är korkad, men så är det absolut inte. Man låter hans personlighet skymma vad han faktiskt åstadkommit politiskt”, säger han.