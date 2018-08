Svenskarna tar det försiktigt – storsparar i räntefonder

Det var ett ovanligt högt sparande i de svenska fonderna under juli, visar ny statistik från Fondbolagens förening. Totalt sattes 15 färska miljarder in i fonderna under månaden.

Populäraste valet i juli var räntefonder, där sparande ökade med totalt 8,6 miljarder, fördelat med 4,6 miljarder i långa räntefonder och 4 miljarder i korta räntefonder.

"Mer än hälften av det totala nysparandet var i räntefonder. Geopolitisk oro och frågetecken kring höstens börshumör förstärkte de senaste månadernas trend mot placeringar med lägre risk”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening i en kommentar till statistiken.