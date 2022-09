Svenskarna flockas till Londons musikaler

Biljettförsäljningen till Londons musikaler går som tåget och serieentreprenören Marcus Moeschlin är konduktör.

”Det ser väldigt ljust ut”, säger vd:n och grundaren av Ticmate, Sveriges största aktör med onlineförsäljning av internationella eventbiljetter.

”Höstlovet i november är vår bästa försäljningsvecka. Då ska alla svenskar till London och se musikaler”, fortsätter Marcus Moeschlin, som arbetat i evenemangsbranschen i 40 år.

Londons West End är en miljardindustri. 2019, året före covid, omsatte teaterriket nära 10 miljarder kronor, enligt branschorganisationen Society of London Theatre.

Än finns biljetter till älskade långkörare som ”Fantomen på Operan”, ”Les Miserables” och ”Mamma Mia”. Även Abbas ”Voyage”, Disneys ”Lejonkungen” och stjärnskottet från 2019 ”& Juliet” tillhör publikfavorterna.

”& Juliet” utgår från Shakespeares ”Romeo och Julia”, men i denna 2.0-version är Romeo död medan Julia lever och väljer sitt eget öde, allt till toner av världens största hitmakare svensken Max Martin.

Svenskarna köper flest musikalbiljetter av alla räknat per capita. På andra plats kommer danskarna, följt av norrmän och tyskar, enligt Ticmates köpstatistik i 54 länder.

”Skandinaver har alltid stuckit ut”, säger Marcus Moeschlin.

”Att svenskar ligger i topp kan bero på våra körer. Sverige har internationellt sett extremt många som sjunger i kör. Även vårt stora intresse för Melodifestivalen sticker ut i jämförelse med andra länders uttagningar till Eurovision.”

Parallellt med återkomsten får den skönsjungande scenkonsten oväntad konkurrens. Det som får nordbor i alla åldrar att vallfärda till London är Warner Bros Studio ”Tour Harry Potter”.

”De håller till utanför London och är den överlägset största publikmagneten alla kategorier. Först kommer Harry Potter, sedan Harry Potter, sedan mer Harry Potter, sedan ingenting, ingenting och sedan musikaler. Biljetterna för höstlovet är i princip slutsålda”, säger Marcus Moeschlin.

”En tydlig trend är att det är redan starka varumärken som går bäst, till exempel artister som Abba och framgångsrika filmer som ”Lejonkungen” så nu är det Abba, Disney och Harry Potter som slåss om tronen i London.”

På Broadway i New York går det trögare.

Det långvariga kravet på munskydd har fått publiken att tröttna. Nyligen meddelades att ”Fantomen på Operan”, den längst pågående föreställningen i Broadways historia, lägger ned på grund av för få besökare. Den berömda ljuskronan släpps för sista gången den 18 februari 2023, enligt uppgifter till The New York Post. Andrew Lloyd Webbers megahit spelas dock i London.

Liksom i andra branscher blir kundupplevelsen allt viktigare, menar Marcus Moeschlin och spår justerade affärsmodeller.

”Samtidigt som reseindustrin återhämtar sig efter pandemin kommer branschens fokus på flyg och hotell att breddas till att i högre grad även inkludera upplevelser på plats.”

Ticmate-grundaren känner många aktörer som inte klarade sig i pandemin.

”Jag har kollegor som jag har känt i decennier, vars livsverk gått i graven.”

Hur klarade ni er?

”Vi såg tidigt att pandemin allvarligt äventyrade bolagets överlevnad och var bland de första att ansöka om rekonstruktion. Vi gick från 30 till fem anställda. Det var brutalt.”

”Som småländsk entreprenör är jag gammaldags och hade sparat vinster i bolaget, vilket var välbehövligt när marsklanden försvann i fjorton månader”

Ticmate skänker varje år 10 procent av vinsten till välgörenhet, enligt ägardirektiven. Bolaget har hittills gett bort drygt 3 miljoner kronor, varav absoluta merparten till Läkare utan gränser.

Vad ligger bakom donationsfilosofin?

”Ticmate ska vara en god kamrat, som i engelskans ‘mate’, för kunder, anställda, leverantörer, arrangörer och ägare och bidra till en bättre och mer tolerant värld. Pandemin har onekligen vänt upp och ned på allt men nu tar vi nya tag och bygger upp igen.”

Nationerna som köper flest biljetter till Londons musikaler räknat per capita.

Källa: Society of London Theatre, The Box Office Data Report 2019. Procentuell förändring jämfört med året innan inom parentes.

Londons långkörare genom tiderna

1. Les Miserables (1985) – nära 14 500 föreställningar

2. The Phantom of the Opera (1986) – över 14 255

3. Blood Brothers (1988, nu stängd) – 10 013

4. Mamma Mia! (1999) – över 9 144

5. Cats (1981, nu stängd) – 8 949

6. Disney’s The Lion King (1999) – över 8 897

7. Starlight Express (1984, nu stängd) – 7 406

8. Chicago (återuppstod 1997, nu stängd) – 6 187

9. Wicked (2006) – över 6 000

10. Buddy – The Buddy Holly Story (1989, nu stängd) – 5 140

11. We Will Rock You (2002, nu stängd) – 4 659

12. Thriller Live (2009) – över 4 613

13. Billy Elliot The Musical (2005, nu stängd) – 4 566

14. Miss Saigon (1989, nu stängd) – 4 264

15. Matilda The Musical (2011) – över 3 841

16. Jersey Boys (2008, nu stängd) – 3 787

17. Jesus Christ Superstar (1972, nu stängd) – 3 357

18. Me and My Girl (1985 återkomst, nu stängd) – 3 303

19. The Book Of Mormon (2013) – över 3 202

20. Evita (1978, nu stängd) – 2 900

Källa: Branschorganisationen Solt, Society of London Theatre, juli 2022