Svenskar lottlösa på Golden Globe-galan

Det var upplagt för en ny viktoria för den svenske stjärnregissören Ruben Östlund på den 80:e upplagan av Golden Globe, som brukar anses som det största eventet i filmvärlden efter Oscarsgalan. Till skillnad från Oscars inkluderar dock Golden Globe också tv-serier, vilket skapar en större bredd.

Östlunds ”The Triangle of Sadness”, som vann Guldpalmen i Cannes i somras, hade nominerats i kategorin bästa musikal eller komedi. Den klassen vanns dock av den irländska filmen ”The banshees of the Inisherin”, som blev en av galans stora vinnare och även tog hem priserna för bästa manus och bästa manliga skådespelare i Colin Farrell.

Inte heller kompositören Ludwig Göransson vann någon statyett. Han låg tillsammans med bland annat Rihanna bakom soundtracket till Marvelfilmen ”Black Panther: Wakanda Forever”, men även här gick priset till en annan nominerad i kategorin. Filmen blev också historisk genom att Angela Bassett vann priset för bästa kvinnliga biroll, vilket var första gången som en Marvelfilm prisades för dess skådespelarinsatser.

Cate Blanchett skrev också in sig i historieböckerna genom att vinna sin fjärde Golde Globe för insatsen i ”Tár”. Hon kommer därmed upp i samma vinstantal som tre andra skådespelerskor, bland annat Ingrid Bergman.

Även Steven Spielberg kom att stå i rampljuset under kvällen. Den 76-årige regissören tog hem storslam för sin personliga berättelse ”The Fabelman”, som vann två av de fem kategorier som den var nominerad i. Det blev dessutom två blytunga sådana: bästa drama och bästa regissör.

”Jag har gömt mig från den här berättelsen sedan jag var 17. När jag blev 74 så sa jag till mig själv att det nog var dags att ta tag i det nu”, konstaterade Spielberg i sitt tacktal.

Samtidigt fortsatte Kevin Costners revansch. Skådespelaren, som var en av Hollywoods största namn på 90-talet, har återupprättat sitt rykte genom tv-serien ”Yellowstone”, som var den mest sedda på amerikansk tv under 2022. Tyvärr kunde Costner inte ta emot sitt pris för bäste manliga skådespelare i en dramaserie då hans resa till galan förhindrats av lokala översvämningar.

Golden Globe sändes inte alls förra året på grund av ett tidigare avslöjande att organisationen Hollywood Foreign Press, som delar ut priset, inte hade några svarta medlemmar. Det fick stora delar av filmvärlden att offentligt ta avstånd och Tom Cruise lämnade till och med tillbaka sina tre vinster till organisationen i protest.

Kvällens värd Jerrod Carmichael tog tjuren vid hornen direkt och konstaterade att han var där för att han var svart, vilket rev ner stora applåder.