Svenska vården kan få hjälp från Norge och Danmark

SKR har vädjat till regeringen att skicka en formell förfrågan till våra grannländer att låna ut vårdpersonal under sommaren. Men enligt socialminister Lena Hallengren (S) finns det inte någon formell möjlighet för regeringen att be länderna att låna ut personal.

Socialminister Lena Hallengren (S) för dialog med sina kollegor i Norge och Danmark om att den svenska intensivvården kan behöva mer personal i sommar. Samtalen kommer efter att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i förra veckan uppmanat regeringen att be de två grannländerna om hjälp.

I en skrivelse, som ställs till socialministern, ber SKR:s ordförande Anders Knape regeringen att ställa ”en formell förfrågan till våra nordiska grannländer om personalstöd” för rekrytering under sommaren.

Han understryker att tio regioner aktiverat sina egna krislägesavtal under pandemin och att vårdpersonal är i stort behov av återhämtning.

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, säger att regionerna vill ha styrning från politiskt håll.

”När regionerna har haft underhandskontakter och fått indikationer på att det skulle gå att släppa personal, så har man också fått signaler på att det behövs ett politiskt godkännande eller en politisk vilja att göra det här.”

”Man kan alltid be om hjälp via normala kanaler men under pandemin vill man ofta ha ett helhetsgrepp i länder som kan hjälpa till”, säger Emma Spak.

Lena Hallengren säger att hon i sin dialog velat undanröja alla eventuella hinder för att såväl dansk som norsk vårdpersonal ska kunna hjälpa till ytterligare på sjukhus i Sverige.

”Nu har vi tagit dialogen som regionerna har bett oss att ta, sedan är det en fråga för arbetsgivaren att hantera den. Regeringen har underlättat gällande samordningen med intensivvårdsplatser och transporter av patienter samt skjutit till ekonomiska resurser.”

Hon framhåller att det inte finns någon formell möjlighet för regeringen att be länderna att låna ut personal. Och de högt ställda kraven i det så kallade nordiska samverkansavtalet är länderna överens om att man inte når upp till, enligt Hallengren.

”Jag förstår verkligen att det är en svår situation, men att lösa semestern är en fråga som arbetsgivaren behöver hantera och jag vet att man sliter väldigt hårt med den.”

Samtidigt måste man enligt socialministern ta hänsyn till vårdsituationen i grannländerna.

Norges hälsominister Bent Høie (H) bekräftar för NTB att Hallengren har tagit kontakt och säger att frågan om utbyte av personal diskuteras kontinuerligt.

Flera danska politiker ställer sig positiva till att hjälpa Sverige, bland annat Peder Hvelplund, som är partiet Enhedslistens talesperson i coronafrågor.

”Vi har alla ett intresse av att komma igenom denna pandemi så fort som möjligt och se till att den får så få mänskliga offer som alls är möjligt”, säger han enligt Danmarks Radio.

”Men vi behöver också ta hänsyn till den danska personalen, som har gjort en utomordentligt stor insats, inte har tagit semester och har arbetat övertid.”