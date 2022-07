Svenska succéuppfinningens historia skildras i ny bok

I början av året presenterade storbanken Nordea ett mål om att 2025 ha en lönsamhet, mätt som avkastning på eget kapital, över 13 procent. Under det andra kvartalet var siffran 13,3 procent med periodiserade resolutionsavgifter.

Med tre och ett halvt år kvar har Nordea alltså redan nått sitt lönsamhetsmål.

Nordeas avkastning på eget kapital var under det andra kvartalet dessutom högre än både SEB:s och Handelsbankens, vilket inte hänt sedan Hans Dahlborg var Nordeas ordförande och Fredrik Reinfeldt var Sveriges statsminister – närmare bestämt under det tredje kvartalet 2007, enligt Bloombergs databas.

När Di frågar vd:n Frank Vang-Jensen hur det känns, både som vd för Nordea och som tidigare schavotterad vd för Handelsbanken, blir svaret endast att han är ”nöjd”.

Sett till lönsamhetsmålet för 2025 väntar dessutom medvind i räntenettot när den europeiska centralbanken börjar höja styrräntan, där den första höjningen på 0,25 procentenheter väntas redan nu på torsdag medan ECB:s septembermöte väntas resultera i en höjning med 0,50 procentenheter.

De första 0,50 procentenheter som räntan höjs gynnar Nordea med motsvarande cirka 3,5 miljarder kronor, medan ytterligare 0,50 procentenheter skulle gynna banken ännu mer, uppgav finanschefen Ian Smith på måndagens konferenssamtal med analytiker.

Till det ska läggas Nordeas fortsatta återköpsprogram – bankens styrelse klubbade på måndagen ett tredje – och andra åtgärder för att minska den nuvarande överkapitaliseringen, vilket allt annat lika ska öka avkastningen på eget kapital från nuvarande nivå.

Men är målet fortsatt relevant även om lönsamheten skulle ligga kvar på den här nivån eller stiga under kommande kvartal?

”Det är klart att vi står i en mycket osäker tid nu, och jag tror att de kommande kvartalen och kanske också en del av 2023 kommer att bli ganska jobbiga för hela marknaden. Det vi säger då är att vi har en motståndskraftig bank – vi står väldigt starkt och därför bekräftar vi vårt 2025-mål, som ska ses som ett golv och inte ett tak”, säger han till Di.

Den skakiga marknaden lär bestå, tror Nordea-vd:n.

”Det är ganska volatilt och har varit väldigt volatilt under det andra kvartalet. Jag ser inte att det kommer att ändra sig just nu heller. Det är svårt att säga åt vilket håll det ska, men osäkerheten är fortfarande stor så vi får räkna med att volatiliteten blir fortsatt hög under det tredje kvartalet.”

Trots den stora osäkerheten hade Nordea en stark volymtillväxt i utlåningen under det andra kvartalet, inte minst i företagsutlåningen. Utlåningen till stora företag ökade under kvartalet med hela 16 procent på årsbasis.

”Stora bolag har varit väldigt aktiva. Det beror på investeringsbehov, men också på att obligationsmarknaden har varit ganska dålig”, säger Frank Vang-Jensen.

Bolånevolymen ökade med 6 procent, men aktiviteten minskade under kvartalet.

”Konsumentförtroendet kommer säkert gå ned, och vi kommer att se lägre aktivitet på bomarknaden i Norden i de kommande kvartalen, det är jag helt säker på. Men det är svårt att säga hur mycket mindre det blir, men vi ser inte riktigt något i våra siffror som pekar mot ett tvärstopp.”

Vad gäller turbulensen i den svenska fastighetssektorn uppger Frank Vang-Jensen att Nordea har lägre exponering än konkurrenterna och att han inte ser någon strukturell risk.

”Vi är inte bekymrade”, säger han.