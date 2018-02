Svenska sajter kan ha utsatts för hackerattack

Det handlar om tusentals hemsidor världen över som ska ha drabbats av så kallade kryptogrävare.

Hackarna använder sig av ett populärt pluginprogram till datorer kallat Browsealoud som gör att besökare på hemsidorna omedvetet hjälper till att bryta en digital valuta som liknar Bitcoin vid namn Monero.

I flera timmar under söndagen ska den som gick in på hemsidorna ha kört den gömda koden utan att behöva göra något annat än att just besöka hemsidan, skriver The Register.